مباراة الهلال والنصر
مباراة الهلال والنصرحساب النصر على منصة إكس

رد فعل فوري.. النصر يفاضل بين 4 صفقات من العيار الثقيل

سيعمل النصر بشكل أساسي على إنهاء صفقة واحد من هؤلاء الأربعة

بدأ نادي النصر السعودي التحرك بشكل عاجل لحل أزمة حراسة المرمى التي كلفت الفريق كثيرا هذا الموسم.

وعانى النصر من تذبذب واضح في مركز حراسة المرمى كلفه كثيرا من النقاط في مسابقة الدوري بخلاف السقوط في مسابقات دوري أبطال آسيا وكأس الملك والسوبر.

وحرس مرمى النصر هذا الموسم 4 لاعبين هم نواف العقيدي وأوسبينا وراغد النجار ووليد عبد الله.

أخبار ذات صلة
رونالدو يدفع ثمن سوء اختيارات النصر

وخلال مباراة الهلال دفع النصر الثمن غاليا بعدما خرج أوسبينا من مرماه بشكل خاطئ ولمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء ليتم طرده مباشرة.

واعتبر كثيرون أن تصرف أوسبينا بمثابة الفضيحة، حيث عانى الفريق بسببه قبل أن يخسر في النهاية.

وحسب التقارير فإن النصر يفاضل بين 4 حراس مرمى من العيار الثقيل لإنهاء صداع هذا المركز الموسم القادم.

أول هؤلاء الحراس هو البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول الذي يعد أولوية النادي الصيف القادم، ثم يأتي بعده أديرسون حارس مانشستر سيتي ثم البولندي تشيزني حارس يوفنتوس وأخيرا والسلوفيني يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد.

أخبار ذات صلة
ليست الخسارة فقط.. سر انهيار رونالدو

وسيعمل النصر بشكل أساسي على إنهاء صفقة واحدة من هؤلاء الحراس الأربعة الصيف القادم.

ومن المتوقع أن يشهد صيف النصر عملا كبيرا بعدما خيب عدد كبير من اللاعبين المحليين والأجانب آمال الجمهور هذا الموسم.

السعودية
رياضة
كرة القدم

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com