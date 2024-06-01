رد فعل فوري.. النصر يفاضل بين 4 صفقات من العيار الثقيل
بدأ نادي النصر السعودي التحرك بشكل عاجل لحل أزمة حراسة المرمى التي كلفت الفريق كثيرا هذا الموسم.
وعانى النصر من تذبذب واضح في مركز حراسة المرمى كلفه كثيرا من النقاط في مسابقة الدوري بخلاف السقوط في مسابقات دوري أبطال آسيا وكأس الملك والسوبر.
وحرس مرمى النصر هذا الموسم 4 لاعبين هم نواف العقيدي وأوسبينا وراغد النجار ووليد عبد الله.
وخلال مباراة الهلال دفع النصر الثمن غاليا بعدما خرج أوسبينا من مرماه بشكل خاطئ ولمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء ليتم طرده مباشرة.
واعتبر كثيرون أن تصرف أوسبينا بمثابة الفضيحة، حيث عانى الفريق بسببه قبل أن يخسر في النهاية.
وحسب التقارير فإن النصر يفاضل بين 4 حراس مرمى من العيار الثقيل لإنهاء صداع هذا المركز الموسم القادم.
أول هؤلاء الحراس هو البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول الذي يعد أولوية النادي الصيف القادم، ثم يأتي بعده أديرسون حارس مانشستر سيتي ثم البولندي تشيزني حارس يوفنتوس وأخيرا والسلوفيني يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد.
وسيعمل النصر بشكل أساسي على إنهاء صفقة واحدة من هؤلاء الحراس الأربعة الصيف القادم.
ومن المتوقع أن يشهد صيف النصر عملا كبيرا بعدما خيب عدد كبير من اللاعبين المحليين والأجانب آمال الجمهور هذا الموسم.