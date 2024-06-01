رد فعل فوري.. النصر يفاضل بين 4 صفقات من العيار الثقيل

وخلال مباراة الهلال دفع النصر الثمن غاليا بعدما خرج أوسبينا من مرماه بشكل خاطئ ولمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء ليتم طرده مباشرة.

واعتبر كثيرون أن تصرف أوسبينا بمثابة الفضيحة، حيث عانى الفريق بسببه قبل أن يخسر في النهاية.

وحسب التقارير فإن النصر يفاضل بين 4 حراس مرمى من العيار الثقيل لإنهاء صداع هذا المركز الموسم القادم.

أول هؤلاء الحراس هو البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول الذي يعد أولوية النادي الصيف القادم، ثم يأتي بعده أديرسون حارس مانشستر سيتي ثم البولندي تشيزني حارس يوفنتوس وأخيرا والسلوفيني يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد.