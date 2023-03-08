تقرير: ريال مدريد يجتمع مع والد ووكيل بلينغهام

وقبل كأس العالم 2022، حدد بروسيا دورتموند موعدًا لعقد اجتماع يجلس فيه بجوار نجمه لمعرفة نواياه، وكانت النية الأولية أن تعقد هذه القمة بمجرد انتهاء كأس العالم وليس بعد السادس من يناير/كانون الثاني الماضي، ولكن تم تأجيل كل شيء.

ولم يحدث هذا اللقاء بين النادي الألماني والدولي الإنجليزي، حيث لم يكن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا في عجلة من أمره لتسريع عملية المفاوضات، مدركًا أن الوضع تحت السيطرة (ينتهي عقده في 2025 ودورتموند يود تجديده).

وحتى الآن، لم يتخذ ريال مدريد خطوة إلى الأمام تتجاوز التحقيق في العملية قبل اجتماع كالافات ومارك بلينغهام، ولن يتم حسم العملية بأقل من 100 مليون يورو، وهي حقيقة تجعل ريال مدريد يدرس الأمر بعناية.

علاوة على ذلك، فإن التمديد المحتمل لعقد مودريتش والألماني توني كروس (كلاهما ينتهي عقدهما الحالي في 30 يونيو المقبل) يمكن أن يؤجل الأمر، حيث حاول النادي الملكي تأخير قدوم نجم دورتموند لصيف آخر.

وفي العام 2024، بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم الضغط على التفاوض لتخفيض بضعة ملايين من قيمة الصفقة، حيث ستكون هذه هي المرة الأخيرة التي يمكنهم فيها الدخول لشراء اللاعب الذي سيصبح حرًا للتفاوض مع أي نادٍ، في يناير/كانون الثاني 2025 لكن بالطبع، لا تزال الأولوية رقم واحد هي الحصول على جود بلينغهام.