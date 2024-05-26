NBA.. سيلتيكس يسقط بيسرز ويقترب من لقب القسم الشرقي

سجل جرو هوليداي رمية ثلاثية حاسمة قبيل النهاية، وانتزع الكرة من المنافس في توقيت قاتل خلال الثواني الأخيرة، ليساعد فريقه بوسطن سيلتيكس في الفوز 114-111 على إنديانا بيسرز في المباراة الثالثة من سلسلة نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأحرز جيسون تيتوم 36 نقطة، واستحوذ على 10 كرات مرتدة، وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه، ليتقدم بوسطن 3-صفر في النتيجة الإجمالية لهذه المرحلة، والتي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وأضاف جايلين براون 24 نقطة، وسجل آل هورفورد سبع رميات ثلاثية، وهو أعلى عدد في مسيرته، ليبلغ عدد النقاط التي سجلها في المباراة 23 لصالح سيلتيكس المصنف الأول.

وأهدر آرون نسميث لاعب إنديانا رمية ثلاثية مع انتهاء زمن المباراة.