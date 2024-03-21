ساينز قد ينسحب من سباق أستراليا في هذه الحالة

بعد أسبوعين من خضوعه لجراحة لاستئصال الزائدة الدودية ودون أداء أي تدريب، سيعود الإسباني كارلوس ساينز للجلوس خلف مقود سيارة فريقه فيراري عندما يشارك في جولة التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة أستراليا الكبرى الجولة الثالثة في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات غدًا الجمعة.

وأضطر ساينز (29 عامًا) الذي احتل المركز الثالث في الجولة الأولى للموسم في البحرين للتخلي عن المشاركة في جائزة السعودية الكبرى الجولة الماضية للتعافي من الجراحة.

وشارك السائق الاحتياطي أوليفر بيرمان في سباق جائزة السعودية الكبرى بديلًا لساينز.

وسيعود ساينز للقيادة في حلبة ألبرت بارك في ملبورن الأسترالية بينما لم يسترد بعد كامل قوته ولياقته ودون أن يتدرب على أجهزة المحاكاة في مقر الفريق في مارانيلو خلال الفترة السابقة.

ورغم ثقته في قدرته على القيادة خلال السباق أكد ساينز أنه لن يتردد في التخلي عن المشاركة من جديد إذا شعر بضرورة القيام بذلك.

وقال ساينز للصحفيين في حلبة ألبرت بارك الليلة الماضية "إن لم أشعر أنني على ما يرام غدًا سأكون أول من يرفع يدي قائلًا... أحتاج لأسبوعين إضافيين حتى السباق المقبل.

"كما إنني أول من لا يرغب في التعرض للألم والمعاناة أو التعرض لأي مضاعفات. لذا أنا لست غبيًّا. وسأكون واضحًا جدًّا بالنسبة لحالتي وكل شيء."

وفي غياب ساينز احتل بيرمان المركز السابع في السباق السعودي في جدة وهي نتيجة جيدة جدًّا في أول مشاركة له في سباق لفورمولا 1 ومن ثم حصل على لقب "أفضل سائق في اليوم" وتلقى إشادة من السائقين المنافسين.

وعبر ساينز عن إعجابه بأداء بيرمان رغم اعترافه بأنه كان من الصعب عليه رؤية شخص آخر يقود سيارته.

وساينز ليس أول سائق يعود سريعًا للسباقات بعد خضوعه لعملية استئصال الزائدة الدودية.

وخضع أليكس ألبون لنفس الجراحة قبل سباق جائزة إيطاليا الكبرى في 2022 حيث شارك نيك دي فريس بديلًا له في سيارة فريق وليامز لكن السائق التايلاندي عاد في السباق التالي في سنغافورة.

وأكد ساينز أنه لا يعرف على وجه الدقة كيف سيكون رد فعله البدني إلا بعد الجلوس خلف المقود.

وأضاف عن ذلك "ما أعرفه هو أنني اليوم أفضل من أمس وأمس كنت أفضل مما كنت عليه قبل ذلك بيومين.

"لذا ومع هذا التقدم فإنني متحمس ومتفائل."