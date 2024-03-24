موندو ديبورتيفو: هذا هو "التوقيع الكبير" لبرشلونة الموسم القادم

وقالت موندو ديبورتيفو، في تقريرها، إن عودة غافي ستكون بمثابة "التوقيع الكبير" لنادي برشلونة الموسم القادم، بعدما حُرم منه الفريق هذا الموسم، بعد إصابته بالرباط الصليبي.

ويغيب غافي عن برشلونة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وستكون عودته مع تحضيرات الفريق في فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد.

وسبق أن وصف تشافي هيرناندز، مدرب برشلونة، إصابة غافي بأنها بمثابة طعنة لقلب فريق برشلونة.