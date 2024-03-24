تشافي وغافي
تشافي وغافي

موندو ديبورتيفو: هذا هو "التوقيع الكبير" لبرشلونة الموسم القادم

يمر برشلونة بأزمة اقتصادية طاحنة

نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تقريرا عن موسم برشلونة الجديد، في ظل صيف صعب للغاية ينتظر الفريق؛ بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها النادي الكتالوني.

ويمر برشلونة بأزمة اقتصادية طاحنة، وما زاد أثرها هو عدد كبير من الإصابات ضرب الفريق هذا الموسم، على رأسها كان بابلو غافي لاعب خط الوسط الشاب.

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وقالت موندو ديبورتيفو، في تقريرها، إن عودة غافي ستكون بمثابة "التوقيع الكبير" لنادي برشلونة الموسم القادم، بعدما حُرم منه الفريق هذا الموسم، بعد إصابته بالرباط الصليبي.

ويغيب غافي عن برشلونة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وستكون عودته مع تحضيرات الفريق في فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد.

وسبق أن وصف تشافي هيرناندز، مدرب برشلونة، إصابة غافي بأنها بمثابة طعنة لقلب فريق برشلونة.

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وشددت موندو ديبورتيفو على أن عودة غافي مجددًا لتشكيل برشلونة، بعد فترة غياب ستصل إلى 8 أشهر، ستكون بمثابة توقيع جديد، بل أهم توقيع؛ نظرا لما يقدمه من إضافة فنية على أرض الملعب، وكعنصر ملهم للغاية لبقية زملائه؛ بسبب روحه الكبيرة وحبه للنادي كأحد أبنائه.

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