ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يقلب تأخره لفوز ثمين على بلدية المحلة
قلب الأهلي الطاولة على نظيره بلدية المحلة بتحقيق فوز ثمين بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز، في آخر بروفة قبل بدء التحضير لمباراة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأحرز ماجد هاني هدف بلدية المحلة الأول في الدقيقة 57، وسجل عمر كمال عبد الواحد هدف تعادل الأهلي في الدقيقة 79.
وسجل أنطوني موديست هدف فوز الأهلي في الدقيقة 98 من عمر اللقاء.
بهذه النتيجة وصل رصيد الأهلي إلى النقطة 33 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز الـ15.