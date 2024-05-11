ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يقلب تأخره لفوز ثمين على بلدية المحلة

قلب الأهلي الطاولة على نظيره بلدية المحلة بتحقيق فوز ثمين بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز، في آخر بروفة قبل بدء التحضير لمباراة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.