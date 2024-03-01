جماهير الهلال تحتفل بهدف صالح الشهري وسط مشجعي الاتحاد (فيديو)

ويحل اتحاد جدة ضيفًا على الهلال في تمام السابعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب المملكة آرينا، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي.

صالح الشهري نجم فريق الهلال السعودي سجل هدف التعادل لصالح فريقه أمام الاتحاد في قمة الدوري السعودي، بعد أن تمكن كانتي من افتتاح التسجيل للعميد.

وسجل الشهري هدف الهلال في الدقيقة 39 من زمن المباراة.

وتواجد عدد من جماهير الهلال، وسط المدرجات الخاصة بجماهير الاتحاد في ملعب المملكة أرينا، ولكن هذا لم يمنعهم من الاحتفال وإطلاق الأهازيج.