جماهير الهلال تحتفل بهدف صالح الشهري وسط مشجعي الاتحاد (فيديو)
احتفل عدد من جماهير الهلال بهدف لاعبهم صالح الشهري في شباك الاتحاد، وهم وسط جماهير "العميد" في ملعب المملكة أرينا، وذلك خلال مباراة الفريقين في دوري روشن.
ويحل اتحاد جدة ضيفًا على الهلال في تمام السابعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب المملكة آرينا، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي.
صالح الشهري نجم فريق الهلال السعودي سجل هدف التعادل لصالح فريقه أمام الاتحاد في قمة الدوري السعودي، بعد أن تمكن كانتي من افتتاح التسجيل للعميد.
وسجل الشهري هدف الهلال في الدقيقة 39 من زمن المباراة.
وتواجد عدد من جماهير الهلال، وسط المدرجات الخاصة بجماهير الاتحاد في ملعب المملكة أرينا، ولكن هذا لم يمنعهم من الاحتفال وإطلاق الأهازيج.
وستكون استضافة الهلال المتصدر لمنافسه الاتحاد حامل اللقب في الجولة المقبلة للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بمثابة خير استعداد بالنسبة للفريقين قبل مواجهتهما في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.
ويدخل الفريقان مباراة القمة يوم الجمعة المقبلة وهما في أفضل حالة، قبل استضافة الهلال لمباراة الذهاب في البطولة القارية يوم الخامس من مارس آذار المقبل على أن يكون الإياب بملعب الاتحاد بعدها بأسبوع واحد.
ويتطلع الهلال لمواصلة نتائجه الإيجابية بعدما انفرد بالرقم القياسي للانتصارات المتتالية في الدوري محققا 14 فوزا ليفض الشراكة مع النصر الذي حقق 13 فوزا خلال الفترة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 حتى فبراير شباط 2014.
كما عاد الاتحاد للمسار الصحيح بثلاثة انتصارات متتالية مع مدربه مارسيلو جاياردو بعد فترة من التراجع.