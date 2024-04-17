حساب دوري روشن يحذف تغريدة تشيد برونالدو (صورة)

وكان رونالدو تمكن من تسجيل "هاتريك" خلال مباراة النصر وأبها، ضمن الجولة 26 من البطولة السعودية، والتي نجح فيها فريق النصر في اكتساح أبها بثمانية أهداف دون رد.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها رونالدو "هاتريك" في مباراتين متتاليتين، بعد أن سجل ثلاثية في مباراة الطائي التي انتهت بفوز "العالمي" 5-1.

رونالدو رفع رصيده إلى 29 هدفا في الموسم الجاري من الدوري السعودي، ليبتعد بصدارة الهدافين.