حساب دوري روشن يحذف تغريدة تشيد برونالدو (صورة)
قام حساب دوري روشن السعودي بحذف إحدى تغريداته، والتي قام خلالها بالإشادة بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي.
ونشر الحساب الخاص ببطولة الدوري السعودي للمحترفين تغريدة يشيد فيها برونالدو وتسجيله "هاتريك" لفريقه في مباراتين خلال 72 ساعة، وجاء التعليق على التغريدة المصاحبة لفيديو الأهداف بعنوان "2 هاتريك في 72 ساعة، لا يفعلها سوى التاريخي كريستيانو رونالدو".
ولكن جماهير النصر فوجئت بحذف التغريدة سريعا، دون أي تبرير من القائمين على حساب دوري روشن السعودي.
وكان رونالدو تمكن من تسجيل "هاتريك" خلال مباراة النصر وأبها، ضمن الجولة 26 من البطولة السعودية، والتي نجح فيها فريق النصر في اكتساح أبها بثمانية أهداف دون رد.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها رونالدو "هاتريك" في مباراتين متتاليتين، بعد أن سجل ثلاثية في مباراة الطائي التي انتهت بفوز "العالمي" 5-1.
رونالدو رفع رصيده إلى 29 هدفا في الموسم الجاري من الدوري السعودي، ليبتعد بصدارة الهدافين.
من ناحية أخرى، ينتظر رونالدو عقوبات ضده، بعد واقعة الطرد أمام الهلال، في الديربي الذي جمع الفريقين في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.
وكان حكم المباراة محمد الهويش، قد أشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه كريستيانو رونالدو، عند الدقيقة 86 من المباراة، بعد اشتباك مع علي البليهي.
وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تتجه إلى إيقاف كريستيانو، مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال.
وأشارت، إلى أن ذلك جاء بحجة السلوك المشين أثناء طرده أمام الهلال، في نصف نهائي السوبر السعودي.
وكان نادي النصر، قد أكد في رده أن طرد رونالدو غير صحيح بعد حصوله على كارت أحمر غير مستحق، مشددا على أن اللاعب البرتغالي كان في وضع التنافس على لعب الكرة بسرعة ولم يقترف أي فعل مشين ضد علي البليهي.
وألحق الهلال الخسارة بغريمه النصر بنتيجة 2-1، الأسبوع الماضي، قبل أن يتوج باللقب على حساب الاتحاد بعد الفوز في المباراة النهائية بنتيجة 4-1.