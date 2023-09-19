اشتباكات بين جماهير رويال أنتويرب والشرطة قبل مواجهة برشلونة (فيديو)
اشتبكت جماهير رويال أنتويرب بطل بلجيكا، مع شرطة مدينة كتالونيا، قبيل مواجهة الفريقين، اليوم الثلاثاء، في افتتاح مباريات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.
ويلعب برشلونة ضد رويال أنتويرب البلجيكي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وقبيل المباراة شهد محيط ملعب "سبوتيفاي كامب نو" فوضى عارمة بعد اشتباك الجماهير البلجيكية مع شرطة كتالونيا.
ونشر برنامج "الشيرنغيتو" فيديو يُظهر من خلاله الاشتباكات، وقال إن "الأمر أصبح فوضويًا في برشلونة بعد اشتباكات عنيفة بين جماهير أنتويرب والشرطة في كتالونيا".
وفاز برشلونة بدوري أبطال أوروبا 5 مرات لكن المرة الأخيرة كانت، في 2015، وسيواجه مهمة صعبة للعودة إلى صدارة كرة القدم الأوروبية بعد أن فشل في تجاوز دور المجموعات، الموسم الماضي، وتراجع إلى الدوري الأوروبي.
وبعد مباراة اليوم، سيواجه برشلونة أيضًا شاختار دونيتسك، وبورتو البرتغالي اللذين يلتقيان في المباراة الأخرى بالمجموعة الثامنة في هامبورغ.