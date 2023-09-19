اشتباكات بين جماهير رويال أنتويرب والشرطة قبل مواجهة برشلونة (فيديو)

ويلعب برشلونة ضد رويال أنتويرب البلجيكي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقبيل المباراة شهد محيط ملعب "سبوتيفاي كامب نو" فوضى عارمة بعد اشتباك الجماهير البلجيكية مع شرطة كتالونيا.

ونشر برنامج "الشيرنغيتو" فيديو يُظهر من خلاله الاشتباكات، وقال إن "الأمر أصبح فوضويًا في برشلونة بعد اشتباكات عنيفة بين جماهير أنتويرب والشرطة في كتالونيا".