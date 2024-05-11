موعد مباراة العين ويوكوهاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا
سجل يوكوهاما الياباني هدفين في الشوط الثاني، ليقلب تأخره لفوز 2-1 على ضيفه العين الإماراتي، اليوم السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
تقدم العين بعد 12 دقيقة حين انطلق المغربي سفيان رحيمي نحو منطقة الجزاء، ليتغلب على المدافع المنافس ويسدد الكرة من وضع انفراد، ليتصدى لها حارس يوكوهاما، لكنها ارتدت إلى محمد عباس الذي سدد مباشرة في الشباك من مدى قريب.
وانتفض يوكوهاما في آخر 20 دقيقة من المباراة، ليدرك أويناكا التعادل في الدقيقة 72 حين تلقى تمريرة عرضية من يان ماتيوس، ليقابلها بضربة رأس قوية سكنت الشباك.
وأحرز كوتا واتانابي هدف الفوز لصاحب الأرض قبل ست دقائق من النهاية، بعدما تابع تسديدة أطلقها ريو ميايتشي، وأكد حكم الفيديو صحة الهدف بعد وجود شكوك في تسلل.
موعد مباراة العين ويوكوهاما في الإياب
يستضيف العين نظيره يوكوهاما في مباراة الإياب على استاد هزاع بن زايد، يوم السبت 25 مايو الجاري.
تتطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت أبوظبي، 19:00 بتوقيت القاهرة و19:00 بتوقيت مكة المكرمة.