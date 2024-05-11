موعد مباراة العين ويوكوهاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

تقدم العين بعد 12 دقيقة حين انطلق المغربي سفيان رحيمي نحو منطقة الجزاء، ليتغلب على المدافع المنافس ويسدد الكرة من وضع انفراد، ليتصدى لها حارس يوكوهاما، لكنها ارتدت إلى محمد عباس الذي سدد مباشرة في الشباك من مدى قريب.

وانتفض يوكوهاما في آخر 20 دقيقة من المباراة، ليدرك أويناكا التعادل في الدقيقة 72 حين تلقى تمريرة عرضية من يان ماتيوس، ليقابلها بضربة رأس قوية سكنت الشباك.

وأحرز كوتا واتانابي هدف الفوز لصاحب الأرض قبل ست دقائق من النهاية، بعدما تابع تسديدة أطلقها ريو ميايتشي، وأكد حكم الفيديو صحة الهدف بعد وجود شكوك في تسلل.