ترتيب الدوري السعودي: الهلال يتخطى ضمك ويزاحم الشباب على المركز الثالث

فاز الهلال 1-صفر على مضيفه ضمك في مباراة مؤجلة من الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70 عن طريق المهاجم موسى ماريغا.

وأطلق ماريغا تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك بعد أن اصطدمت بأحد لاعبي فريق ضمك.