رياضة
ترتيب الدوري السعودي: الهلال يتخطى ضمك ويزاحم الشباب على المركز الثالث
الهلال يعود لسكة الانتصارات
فاز الهلال 1-صفر على مضيفه ضمك في مباراة مؤجلة من الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70 عن طريق المهاجم موسى ماريغا.
وأطلق ماريغا تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك بعد أن اصطدمت بأحد لاعبي فريق ضمك.
بهذا الفوز يرتفع رصيد الهلال إلى 53 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف الشباب صاحب المركز الثالث.
وتجمد رصيد ضمك عند 32 نقطة في المركز 11 بفارق الأهداف خلف الرائد صاحب المركز العاشر.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: