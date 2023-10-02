ماتيو لاهوز: ميسي اتصل بي واعتذر عن كلماته القاسية ضدي خلال كأس العالم 2022

كشف الحكم الدولي السابق ماتيو لاهوز، عن كواليس الخلاف الشهير الذي دار بينه وبين الأرجنتيي ليونيل ميسي، في نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر، حيث أدار مباراة ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا، والتي انتهت بفوز "التانغو" بركلات الترجيح، عقب تعادل مثير (2-2).

وأدار ماتيو مباريات عدة لمدة 15 موسمًا في دوري الدرجة الأولى الإسباني وكانت شخصيته من أكثر الشخصيات إثارة للجدل بسبب أسلوبه في التحكيم ومحادثاته مع المدربين واللاعبين.

وكان ماتيو لاهوز تسبب في الكثير من الجدل خلال إدارته لمباريات برشلونة في مسيرته بالملاعب الإسبانية، ولطالما وصفته جماهير النادي الكتالوني بأنه "عدو البارسا".