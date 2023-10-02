ماتيو لاهوز: ميسي اتصل بي واعتذر عن كلماته القاسية ضدي خلال كأس العالم 2022
كشف الحكم الدولي السابق ماتيو لاهوز، عن كواليس الخلاف الشهير الذي دار بينه وبين الأرجنتيي ليونيل ميسي، في نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر، حيث أدار مباراة ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا، والتي انتهت بفوز "التانغو" بركلات الترجيح، عقب تعادل مثير (2-2).
وأدار ماتيو مباريات عدة لمدة 15 موسمًا في دوري الدرجة الأولى الإسباني وكانت شخصيته من أكثر الشخصيات إثارة للجدل بسبب أسلوبه في التحكيم ومحادثاته مع المدربين واللاعبين.
وكان ماتيو لاهوز تسبب في الكثير من الجدل خلال إدارته لمباريات برشلونة في مسيرته بالملاعب الإسبانية، ولطالما وصفته جماهير النادي الكتالوني بأنه "عدو البارسا".
وخلال تواجده لتحليل مباراة الجولة الثامنة بين أتلتيكو مدريد وقادس، اغتنم مقدم البرامج باكو غونزاليس الفرصة لسؤاله عن بعض الخلافات الشهيرة التي دارت معه في الملاعب.
وقال الحكم الإسباني عن مواجهة الأرجنتين وهولندا، إنه لم يدر مباراة من قبل كان فيها المدربون على هذا القدر من الإثارة والاستفزاز، وأنه لم يسبق له أن حكَّم مباراة كانت فيها حرب مثل تلك التي عاشها بين المنتخبين، ولم تترك مهمته أي شخص راضيًا، وتلقى انتقادات شديدة من ليونيل ميسي ودييغو مارتينيز في منطقة خروج اللاعبين.
وأثار الحكم الجدل في تلك المباراة الشهيرة بإشهار 17 بطاقة صفراء وواحدة حمراء، ليحطم رقما قياسيا قديما في بطولة كأس العالم في هذا الصدد.
وشنَّ ميسي هجوما عنيفا على لاهوز في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة، قائلا: "لا يمكنك وضع حكم مثل هذا لمباراة بهذا الحجم، أعتقد أن الفيفا يجب أن يهتم بذلك".
وكشف لاهوز لمستمعي برنامج "وقت اللعب"، أن ليونيل ميسي اتصل به شخصيًا واعتذر عن الكلمات القاسية التي وجهها له قبل وبعد مباراة هولندا.
وكتب الحكم المثير للجدل نهاية مسيرته في إدارة مباريات كرة القدم في مباراة ريال مايوركا ورايو فايكانو في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، الموسم الماضي.
وكان ماتيو لاهوز ظهر لأول مرة كحكم في دوري الدرجة الأولى الإسباني في عام 2008، وقدم أكثر من 15 عامًا متواصلًا للكرة الإسبانية.
وبعيدًا عن الكرة الإسبانية، فقد شارك الحكم البالغ من العمر 46 عامًا في دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016 ويورو 2020 وكأس العالم في روسيا 2018 وفي قطر 2022، وقاد أيضا نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-2021 بين تشيلسي ومانشستر سيتي.