رسالة مؤثرة من طفل زملكاوي إلى زيزو قبل نهائي الكونفدرالية (صورة)

وخسر نادي الزمالك المصري 2-1 أمام نهضة بركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، يوم الأحد الماضي، على الملعب البلدي بمدينة بركان.

وتقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي، يوم الأحد المقبل، ويكفي نهضة بركان، بطل المسابقة مرتين، التعادل أو الفوز بأي نتيجة لتحقيق اللقب.

فيما يحتاج الزمالك للفوز 1-صفر لحصد البطولة للمرة الثانية.