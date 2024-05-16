رسالة مؤثرة من طفل زملكاوي إلى زيزو قبل نهائي الكونفدرالية (صورة)
نشر أحمد مصطفى "زيزو" لاعب نادي الزمالك المصري، رسالة مؤثرة من طفل صغير، طالبه فيها وزملائه بالاجتهاد، والفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وعبر خاصية "ستوري" على حسابه الشخصي بمنصة "إنستغرام" نشر زيزو رسالة للطفل الصغير، وهو يحفزه، وقال فيها إنها يريد أن يحادثه، وأن يجتهد مع زملاه للفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وخسر نادي الزمالك المصري 2-1 أمام نهضة بركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، يوم الأحد الماضي، على الملعب البلدي بمدينة بركان.
وتقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي، يوم الأحد المقبل، ويكفي نهضة بركان، بطل المسابقة مرتين، التعادل أو الفوز بأي نتيجة لتحقيق اللقب.
فيما يحتاج الزمالك للفوز 1-صفر لحصد البطولة للمرة الثانية.