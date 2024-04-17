مبابي يحبط باريس سان جيرمان
أحبط كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، جمهور ناديه الفرنسي، والذي كان يأمل في العودة بقراره الذي اتخذه أخيرا بالرحيل عن الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.
وسجل النجم الباريسي هدفين ليساهم في إسقاط برشلونة بمعقله بنتيجة 4-1، مساء الثلاثاء، ليعوض الفريق الباريسي خسارته ذهابا بنتيجة 2-3 في ملعب حديقة الأمراء.
وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، وسط تكهنات عديدة بأنه بصدد الانتقال إلى ريال مدريد بصفقة انتقال حر.
وقال مبابي في تصريحاته عقب مباراة برشلونة، إن تقدم فريقه في البطولة لن يغير قراره بشأن مستقبله مع سان جيرمان، موضحا: "ما سيحدث في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لـن يؤثر على قراري مع باريس".
وأضاف: "أنا فخور بوجودي هنا منذ اليوم الأول وأشعر بالسعادة للعب لهذا النادي الذي يمثل عاصمة بلدي، إنه شيء خاص بالنسبة لي؛ لأنني نشأت هنا، وتجربة ليال كهذه كلاعب باريسي أمر رائع ولكن أمامنا خطوة أخرى وعلينا أن نبقى هادئين".
وتابع: "أحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بقميص سان جيرمان، وسنبذل كل ما في وسعنا للوصول للمباراة النهائية".
ويلعب مبابي، البالغ 25 عاما، بصفوف سان جيرمان منذ صيف 2017 عندما انضم من موناكو مقابل 180 مليون يورو.
ورفع مبابي رصيده إلى 6 أهداف في برشلونة، ليكون أكثر فريق زار شباكه في دوري الأبطال، ويقترب من رقم توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، الذي سجل 8 أهداف أمام الفريق الكتالوني.
كما رفع النجم الباريسي رصيده إلى 8 أهداف في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، ليعتلي عرش الهدافين.