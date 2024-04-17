مبابي يحبط باريس سان جيرمان

أحبط كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، جمهور ناديه الفرنسي، والذي كان يأمل في العودة بقراره الذي اتخذه أخيرا بالرحيل عن الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

وسجل النجم الباريسي هدفين ليساهم في إسقاط برشلونة بمعقله بنتيجة 4-1، مساء الثلاثاء، ليعوض الفريق الباريسي خسارته ذهابا بنتيجة 2-3 في ملعب حديقة الأمراء.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، وسط تكهنات عديدة بأنه بصدد الانتقال إلى ريال مدريد بصفقة انتقال حر.

وقال مبابي في تصريحاته عقب مباراة برشلونة، إن تقدم فريقه في البطولة لن يغير قراره بشأن مستقبله مع سان جيرمان، موضحا: "ما سيحدث في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لـن يؤثر على قراري مع باريس".