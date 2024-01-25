أزمة جديدة.. محمد الشناوي يشكو حازم إمام والدرندلي لوزير الرياضة

محمد الشناوي تعرّض لخلع في الكتف قبل نهاية مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الأفريقية، وتم استبداله في اللحظات الأخيرة بزميله محمد أبو جبل.

وكشفت مصادر داخل منتخب مصر لـ"إرم نيوز" أن محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والمصاب تلقّى صدمة كبيرة في مطار أبيدجان عندما علم أن الطائرة التي ستنقله إلى ألمانيا تغيّر موعدها، دون إبلاغه.

وقالت المصادر إن الغضب سيطر على محمد الشناوي بسبب التخبط الإداري داخل المنتخب، وعلى الفور أبلغ حارس مصر إدارة النادي الأهلي بما حدث، وبعدها أبلغ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وخلال مكالمة الشناوي مع وزير الرياضة اشتكى الحارس بشكل رسمي كلاً من حازم امام وخالد الدرندلي بسبب عدم الاهتمام به، وتغير موعد الطائرة دون علمهم.

كما أن المنتخب لم يرسل مع الشناوي أي إداري لإنهاء الأوراق الخاصة به، وظل وحيدًا داخل المطار، وفق ما أكدته المصادر.

وظل الشناوي في المطار 3 ساعات في صالة كبار الزوار حتى وصول طائرته في حالة كبيرة من الضيق لدى اللاعب.

ثم بعدها اتجه مسؤول من السفارة المصرية في أبيدجان إلى المطار لإنهاء كافة الإجراءات.