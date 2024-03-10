ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يقسو على سيلتا فيغو

حقق ريال مدريد فوزا كبيرا بنتيجة 4/0 على ضيفه سيلتا فيغو، اليوم الأحد، في الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

وعلى ملعب سانتياغو برنابيو افتتح النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 21 من ضربة رأسية وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.