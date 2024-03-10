ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يقسو على سيلتا فيغو
حقق ريال مدريد فوزا كبيرا بنتيجة 4/0 على ضيفه سيلتا فيغو، اليوم الأحد، في الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.
وعلى ملعب سانتياغو برنابيو افتتح النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 21 من ضربة رأسية وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.
وأضاف فيسنتي غوايتا باناديرو لاعب سيلتا فيغو الهدف الثاني لريال مدريد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 79.
وجاء الهدف الثالث لريال مدريد بالنيران الصديقة أيضا وهذه المرة سجله كارلوس دومينغيز لاعب سيلتا فيغو.
ووقع التركي أردا غولر أول هدف له مع ريال مدريد في الدقيقة 90+4.
ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 69 نقطة من 28 مباراة في الصدارة، بفارق سبع نقاط عن جيرونا، وثمان نقاط عن برشلونة.
وخلال 28 مباراة فاز ريال مدريد 21 مرة وتعادل ست مرات وخسر مرة وحيدة.
ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مع أوساسونا ثم أتلتيك بلباو ثم ريال مايوركا قبل مواجهة برشلونة يوم الأحد 21 أبريل المقبل.