حساب الدوري الفرنسي يرد على تصريحات رونالدو (صورة)

يبدو أن الحساب الرسمي للدوري الفرنسي أراد الرد بصورة غير مباشرة على التصريحات التي أطلقها البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، بأن "الدوري السعودي أفضل من الفرنسي".

وقال رونالدو في تصريحات إعلامية خلال حفل جائزة "غلوب سوكر" الذي أقيم، يوم الجمعة: "أعتقد أن الدوري السعودي سيكون بين أفضل 3 دوريات في العالم وكل السعوديين سيشعرون بالفخر".

وتابع رونالدو: "الدوري السعودي ليس أسوأ من الفرنسي، الدوري السعودي به تنافسية أكبر من الفرنسي، أستطيع قول ذلك بعد سنة واحدة فقط قضيتها في السعودية، نحن أفضل من الدوري الفرنسي الآن ونواصل التحسن".