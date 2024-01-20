حساب الدوري الفرنسي يرد على تصريحات رونالدو (صورة)
يبدو أن الحساب الرسمي للدوري الفرنسي أراد الرد بصورة غير مباشرة على التصريحات التي أطلقها البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، بأن "الدوري السعودي أفضل من الفرنسي".
وقال رونالدو في تصريحات إعلامية خلال حفل جائزة "غلوب سوكر" الذي أقيم، يوم الجمعة: "أعتقد أن الدوري السعودي سيكون بين أفضل 3 دوريات في العالم وكل السعوديين سيشعرون بالفخر".
وتابع رونالدو: "الدوري السعودي ليس أسوأ من الفرنسي، الدوري السعودي به تنافسية أكبر من الفرنسي، أستطيع قول ذلك بعد سنة واحدة فقط قضيتها في السعودية، نحن أفضل من الدوري الفرنسي الآن ونواصل التحسن".
ولكن يبدو أن هذه التصريحات لم تعجب مسؤولي الدوري الفرنسي، حيث قام الحساب الرسمي بنشر صورة للأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص ناديه السابق باريس سان جيرمان، وخلفه كلمة "GOAT" باللغة الإنجليزية وهي تعني "الأفضل على مر العصور"، وهو اللقب الحائر دائما بين محبي رونالدو وميسي.
وكان رونالدو قد رحل عن مانشستر يونايتد بعد أزمة مع مدربه إريك تين هاغ لينضم للنصر السعودي، ويحقق معه العديد من الأرقام والأهداف القياسية، فيما انتقل ميسي إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي العام الماضي، ودائما ما يوجه انتقادات لناديه السابق سان جيرمان.
وكان رونالدو، نجم الحفل أمس بعدما نال 3 جوائز، هي: أفضل لاعب في الشرق الأوسط، وجائزة الأسطورة دييغو مارادونا لأفضل هداف، وأفضل لاعب باختيار الجمهور.