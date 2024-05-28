أزمة تهدد بانتقال مانشستر يونايتد للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي

يواجه نادي مانشستر يونايتد أزمة كبيرة قد تمنعه من المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، رغم تتويجه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وبالتالي قد ينتقل للعب في دوري المؤتمر الأوروبي.

وجاءت تفاصيل هذه الأزمة، وفقا لما ذكرته صحيفة "تليغراف"؛ بسبب شركة "INEOS" المالكة لغالبية أسهم النادي، التي يمتلكها السير جيم راتكليف، والتي استحوذت على نسبة 27.7% من مانشستر يونايتد في فبراير الماضي.

كما أن الشركة التي يمتلكها راتكليف حائزة على ناديين اثنين لكرة القدم، هما اليونايتد ونيس الفرنسي، والأخير متأهل بدوره إلى مسابقة الدوري الأوروبي، بعد احتلال المركز الخامس في بطولة الدوري الفرنسي.