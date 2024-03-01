من المدرجات.. فرحة نيمار بهدف مالكوم في شباك الاتحاد (فيديو)
احتفى البرازيلي نيمار، مهاجم نادي الهلال بهدف زميله مالكوم في شباك الاتحاد، خلال المباراة الجارية بينهما الآن، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويتواجد نيمار في مدرجات ملعب المملكة أرينا الذي يستضيف المباراة، حيث يغيب بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وسجل فريق الهلال، الهدف الثاني في شباك الاتحاد، عن طريق لاعبه مالكوم، في الدقيقة 58.
وقفز نيمار فرحًا في المدرجات، خاصة وأنه هدف التقدم، حيث نجح الهلال في تحويل تأخره إلى فوز أمام الاتحاد.
ويحل اتحاد جدة ضيفًا على الهلال في تمام السابعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي.
وستكون استضافة الهلال المتصدر لمنافسه الاتحاد حامل اللقب في الجولة المقبلة للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بمثابة خير استعداد بالنسبة للفريقين قبل مواجهتهما في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.