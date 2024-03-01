من المدرجات.. فرحة نيمار بهدف مالكوم في شباك الاتحاد (فيديو)

ويتواجد نيمار في مدرجات ملعب المملكة أرينا الذي يستضيف المباراة، حيث يغيب بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وسجل فريق الهلال، الهدف الثاني في شباك الاتحاد، عن طريق لاعبه مالكوم، في الدقيقة 58.

وقفز نيمار فرحًا في المدرجات، خاصة وأنه هدف التقدم، حيث نجح الهلال في تحويل تأخره إلى فوز أمام الاتحاد.