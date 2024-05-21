الرياضي يحتفظ بلقب الدوري اللبناني لكرة السلة
احتفظ الرياضي اللبناني بلقب الدوري المحلي لكرة السلة للموسم الثاني على التوالي بعد تغلبه على منافسه الحكمة بنتيجة (113-97) مساء اليوم الاثنين.
وتفوق الرياضي للمرة الرابعة بسلسلة الدور النهائي مقابل انتصار وحيد لصالح الحكمة ليحسم التتويج بلقب الدوري اللبناني.
وفاز الرياضي بلقب الدوري المحلي للمرة 31 في تاريخه كما نجح في الاحتفاظ بالبطولة للموسم الثاني على التوالي.
ونجح الرياضي في الفوز بأول جولة بالدور النهائي على حساب الحكمة بنتيجة 104- 58 بينما تعادل الحكمة بفوزه في المباراة الثانية بنتيجة 85-84.
وتغلب الرياضي على الحكمة بنتيجة 111 – 78 في اللقاء الثالث ثم حسم الفوز في المواجهة الرابعة بنتيجة 90 – 78.
ويقود الرياضي المدير الفني أحمد فران، ويضم الفريق جوناثون سيمانز ووائل عرقجي وثون مايكر وكريم زينون الذين تألقوا في الفترة الماضية على مدار فترات الموسم الحالي.
واستطاع الرياضي أن يحافظ اللقب للموسم الثاني على التوالي بعدما فقده في الموسم قبل الماضي لصالح بيروت فيرست كلوب.
وسبق أن حقق الرياضي اللقب 4 مرات متتالية في الفترة بين 2013 إلى 2017 كما حافظ على اللقب موسمي 2018 – 2019 و2020-2021.
كما رفع أحمد فران المدير الفني لفريق الرياضي، رصيده من الألقاب ببطولة لبنان إلى 5، في المركز الثالث بقائمة الأكثر تتويجاً بالبطولة على صعيد المدربين.