الرياضي يحتفظ بلقب الدوري اللبناني لكرة السلة

واستطاع الرياضي أن يحافظ اللقب للموسم الثاني على التوالي بعدما فقده في الموسم قبل الماضي لصالح بيروت فيرست كلوب.

وسبق أن حقق الرياضي اللقب 4 مرات متتالية في الفترة بين 2013 إلى 2017 كما حافظ على اللقب موسمي 2018 – 2019 و2020-2021.

كما رفع أحمد فران المدير الفني لفريق الرياضي، رصيده من الألقاب ببطولة لبنان إلى 5، في المركز الثالث بقائمة الأكثر تتويجاً بالبطولة على صعيد المدربين.