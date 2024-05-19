ليس برشلونة.. فريق إسباني يريد إعادة ميسي لإسبانيا

ولكن كيف يعود ميسي إلى إسبانيا؟

يرغب نادي ريال سرقسطة الإسباني، في عودة ميسي إلى الأراضي الإسبانية، ولكن للعب مباراة ودية مع إنتر ميامي.

ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات سجل أحد الأهداف الرائعة في مسيرته في ملعب لا روماريدا ضد ريال سرقسطة في موسم 2009-2010 أثناء تواجده مع برشلونة.

منذ هذا الهدف الأيقوني، تغير الكثير بالنسبة لكل من ميسي وسرقسطة – حيث لم يعد لوس مانوس فريقًا إسبانيًا من الدرجة الأولى، بينما يجد الأرجنتيني نفسه في قارة جديدة مع إنتر ميامي.

ومع ذلك، هناك جو من التفاؤل في مقاطعة أراغون الإسبانية بإمكانية جذب ميسي إلى روماريدا مرة أخرى في المستقبل القريب.

وقال راؤول سانليهي، المدير العام لسرقسطة، لصحيفة أتلتيك: "لقد سجل أحد أجمل أهدافه في ملعبنا. نريد إعادته واللعب مرة أخرى هنا".