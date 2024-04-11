تقييم لاعبي أتلتيكو مدريد ودورتموند في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

حقق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا ضئيلا ولكنه هام على حساب ضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين لواحد ضمن مباراة الذهاب للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وسيطر رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني على مجريات اللعب في الفترة الأولى، ليتوجوا أفضليتهم بهدفين لكل من الأرجنتيني رودريغو دي بول في الدقيقة الرابعة وصامويل لينو، الذي كان أحد أفضل لاعبي المباراة في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني تراجع أداء أتلتيكو مدريد، فيما تقدم بوروسيا دورتموند إلى مناطق منافسه بهدف تقليص الفارق لينجح في ذلك عبر مهاجمه البديل سيباستيان هالر الذي سجل هدف دورتموند الوحيد في الدقيقة 81.

وسيكون بوروسيا دورتموند مطالبا بالفوز بأكثر من هدف في مباراة الإياب على ملعبه في 16 أبريل الجاري، للتأهل للدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ العام 2013، فيما يكفي التعادل أتلتيكو مدريد للمرور لنصف النهائي للمرة الأولى بعد أن عجز عن تحقيق ذلك في آخر 6 مشاركات له في المسابقة.

وفي ما يلي تقييم لاعبي الفريقين بحسب موقع "ماكسي فوت" (MAXI FOOT):

أتلتيكو مدريد:

يان أوبلاك : 5.5

أكسيل فيتسل: 7

جوزيه خيمينيز: 6

سيزار أزبيليكويتا: 6

ناهويل مولينا: 3.5

ماركوس لورينتي: 6.5

كوكي: 6

رودريغو دي بول: 7.5

صاموال لينو: 8

أنطوان غريزمان: 6.5

ألفارو موراتا: 4

بابلو باريوس: 6.5

أنخيل كوريا: 6.4

بوروسيا دورتموند

غريغو كوبل: 6

يوليان رييرسون: 3

مات هيوملس: 3

نيكو شلوتربيك 3.5

يان ماتسن : 4

مارسيل سابيتزر: 3.5

إيمري كان: 3

جادون سانشو: 4

فيليكس نميشا: 3

يوليان براندت: 7

كريم أديمي: 4

نيكلاس فولكروغ: 2

جيمي بينو جيتينز: 6

سيباستيان هالر: 7