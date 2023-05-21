أول حارس مرمى أسمر في تاريخ الكرة الإنجليزية.. من هو أليكس ويليامز الذي سيسلّم كأس البريميرليغ لغوندوغان؟
سيتسلم مانشستر سيتي اليوم الأحد درع الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مواجهة تشيلسي في الجولة الـ37 من البريميرليغ.
وضمن مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي أمس السبت بخسارة آرسنال أمام نوتينغهام فورست 1/0، ليكون هذا الفوز الثالث على التوالي للسيتي في البريميرليغ والخامس منذ تعيين الإسباني بيب غوارديولا مدربا للفريق.
وبحسب صحيفة "manchestereveningnews" سيتسلم الألماني إلكاي غوندوغان درع الدوري الإنجليزي من أليكس ويليامز حارس مانشستر سيتي السابق، وهو أول حارس مرمى أسمر في تاريخ الكرة الإنجليزية.
وستكون مواجهة تشيلسي آخر مباراة لمانشستر سيتي على ملعبه الاتحاد لذلك ستكون مناسبة مثالية للاحتفال بأول ألقاب الموسم حيث صعد الفريق لنهائيي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.
وشارك أليكس ويليامز في 125 مباراة في الدوري والكأس مع مانشستر سيتي بين عامي 1980 و1986.
وكان ويليامز جزءًا من منتخب إنجلترا الذي فاز ببطولة أوروبا تحت 21 عامًا، وحصل على جائزة الأفضل في مركزه في الدرجة الثانية من اختيار اللاعبين حيث ساعد مانشستر سيتي على العودة إلى الدرجة الأولى في 1985.
وأُجبر أليكس ويليامز على التقاعد المبكر بعمر 25 عاما فقط، في سبتمبر 1987 بسبب إصابة متكررة في الظهر، لكنه واصل العمل خلف الكواليس في مانشستر سيتي.
وفي إبريل الماضي قال مانشستر سيتي إن ويليامز سيتقاعد من منصبه في الجمعية الخيرية للنادي بعد 33 عامًا من الخدمة.
وحول الفوز باللقب هذا الموسم، قال إلكاي غوندوغان قائد مانشستر سيتي "إن مساعدة النادي على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي هو شيء خاص للغاية، لا شك أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الدوري الأكثر تطلبًا وتنافسية في العالم، وهذا يخبرك بكل شيء عن يا له من إنجاز".
وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "manchestereveningnews": "لقد كان موسمًا لن أنساه أبدا، كان مشجعونا المذهلون معنا في كل خطوة على الطريق، بدون دعمهم المذهل لا أعتقد أن هناك أي طريقة لنتمكن من تحقيق ما فعلناه، المواسم الستة الماضية، كان شغفهم ودعمهم مهمين للغاية وملهمين لنا جميعًا".
وقد يكون هذا آخر موسم لغوندوغان مع مانشستر سيتي حيث ينتهي عقده في 30 يونيو.
وأصبح مانشستر سيتي خامس فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية يفوز بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي - بعد هدرسفيلد تاون (1924-1926) وآرسنال (1933-1935) وليفربول (1982-1984) ومانشستر يونايتد (1999-2001) و(2007-2009).
وهناك احتمال أن يصبح مانشستر سيتي أول فريق إنجليزي على الإطلاق يفوز بأربعة في الدوري الإنجليزي، إذا كرروا هذا النجاح الموسم المقبل.