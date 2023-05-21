أول حارس مرمى أسمر في تاريخ الكرة الإنجليزية.. من هو أليكس ويليامز الذي سيسلّم كأس البريميرليغ لغوندوغان؟

وأُجبر أليكس ويليامز على التقاعد المبكر بعمر 25 عاما فقط، في سبتمبر 1987 بسبب إصابة متكررة في الظهر، لكنه واصل العمل خلف الكواليس في مانشستر سيتي.

وفي إبريل الماضي قال مانشستر سيتي إن ويليامز سيتقاعد من منصبه في الجمعية الخيرية للنادي بعد 33 عامًا من الخدمة.

وحول الفوز باللقب هذا الموسم، قال إلكاي غوندوغان قائد مانشستر سيتي "إن مساعدة النادي على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي هو شيء خاص للغاية، لا شك أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الدوري الأكثر تطلبًا وتنافسية في العالم، وهذا يخبرك بكل شيء عن يا له من إنجاز".