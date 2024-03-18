محلل الشيرينغيتو يهدد مبابي بمدافع برشلونة
وجه خوتا جوردي، المحلل الرياضي ببرنامج "الشيرينغيتو" الإسباني الشهير تحذيرا وتهديدا إلى كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والمتوقع انضمامه إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الجاري.
وذكرت العديد من التقارير أن مبابي وقع بالفعل عقود انتقاله إلى ريال مدريد مجانا بداية من الموسم المقبل.
وجاءت تحذيرات خوتا جوردي إلى مبابي بسبب دفاع الغريم التقليدي برشلونة، والذي تألق لاعبوه الشباب في الفترة الأخيرة، أبرزهم الثنائي الشاب باو كوبارسي وهيكتور فورت.
وسحق برشلونة مضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.
وقال جوردي، عقب مباراة برشلونة وأتلتيكو، في برنامج "الشيرينغيتو": "عندما يرى مبابي، دفاع برشلونة بوجود كوبارسي، فيرمين، وهيكتور فورت، لسان حاله حينها سيردد: (أريد المغادرة من هنا)".
وكان لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، ألمح بالفعل إلى أن مبابي سيغادر النادي في نهاية الموسم.
ويلعب مبابي مع سان جيرمان منذ صيف 2017 حيث انضم لصفوف الفريق من موناكو مقابل 180 مليون يورو.
وينتهي عقد مبابي مع نادي العاصمة في 30 يونيو.