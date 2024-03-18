محلل الشيرينغيتو يهدد مبابي بمدافع برشلونة

وجه خوتا جوردي، المحلل الرياضي ببرنامج "الشيرينغيتو" الإسباني الشهير تحذيرا وتهديدا إلى كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والمتوقع انضمامه إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكرت العديد من التقارير أن مبابي وقع بالفعل عقود انتقاله إلى ريال مدريد مجانا بداية من الموسم المقبل.

وجاءت تحذيرات خوتا جوردي إلى مبابي بسبب دفاع الغريم التقليدي برشلونة، والذي تألق لاعبوه الشباب في الفترة الأخيرة، أبرزهم الثنائي الشاب باو كوبارسي وهيكتور فورت.