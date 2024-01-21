مواجهات حامية في كل البطولات.. مباريات اليوم والقنوات الناقلة
ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم مباريات حامية، اليوم الأحد، على مستوى بطولتي آسيا وأفريقيا والدوريات الأوروبية المختلفة.
وتقام مباريات في كأس أفريقيا وكأس آسيا، والدوريات: الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني.
ويعود ريال مدريد وبرشلونة للعب في مسابقة الدوري الإسباني بمباراتين، وفي إنجلترا يستأنف ليفربول مشواره في الدوري أمام بورنموث.
كما يعود بايرن ميونخ لخوض منافسات الدوري الألماني، ويخوض يوفنتوس مباراة قوية في الدوري الإيطالي.
وفيما يلي مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة (بتوقيت مكة المكرمة):
كأس آسيا:
عمان VS تايلاند - 5:30 مساء - beIN ASIAN CUP.
قيرغيزستان VS السعودية - 8:30 مساء - beIN ASIAN CUP.
كأس أمم أفريقيا:
المغرب VS جمهورية الكونغو الديموقراطية - 5:00 مساء - beIN SPORTS MAX1.
زامبيا VS تنزانيا - 8:00 مساء - beIN SPORTS MAX1.
جنوب أفريقيا VS ناميبيا - 11:00 مساء - beIN SPORTS MAX1.
الدوري الإنجليزي:
شيفيليد يونايتد VS وست هام - 05:00 مساء - beIN SPORTS HD1.
بورنموث VS ليفربول - 07:30 مساء بتوقيت السعودية - beIN SPORTS HD1.
الدوري الإسباني:
أوساسونا VS خيتافي - 04:00 مساء - beIN SPORTS HD3.
ريال مدريد VS ألميريا - 06:15 مساء - beIN SPORTS HD3.
ريال بيتيس VS برشلونة - 08:30 مساء - beIN SPORTS HD3.
جيرونا VS إشبيلية - 11:00 - مساء - beIN SPORTS HD3.
الدوري الإيطالي:
ليتشي VS يوفنتوس - 10:45 مساء - AD SPORTS Premium 1.
الدوري الألماني:
بايرن ميونخ VS فيردر بريمن - 05:30 مساء - beIN SPORTS HD5.