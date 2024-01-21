مواجهات حامية في كل البطولات.. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم مباريات حامية، اليوم الأحد، على مستوى بطولتي آسيا وأفريقيا والدوريات الأوروبية المختلفة.

وتقام مباريات في كأس أفريقيا وكأس آسيا، والدوريات: الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني.

ويعود ريال مدريد وبرشلونة للعب في مسابقة الدوري الإسباني بمباراتين، وفي إنجلترا يستأنف ليفربول مشواره في الدوري أمام بورنموث.

كما يعود بايرن ميونخ لخوض منافسات الدوري الألماني، ويخوض يوفنتوس مباراة قوية في الدوري الإيطالي.

وفيما يلي مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة (بتوقيت مكة المكرمة):