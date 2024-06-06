نجم ليفربول يسجل هاتريك ضد المكسيك (فيديو)
أحرز داروين نونيز نجم ليفربول الإنجليزي "هاتريك" لصالح منتخب بلاده أوروغواي في مواجهة ودية أقيمت، فجر اليوم الخميس، ضد المكسيك استعدادًا للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا.
وسجل نجم ليفربول أهدافه الثلاثة في الدقائق 7 و44 و49، بينما أحرز فاكوندو بيليستري هدفًا لصالح أوروغواي في الدقيقة 26.
وتم استبدال نونيز في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، متأثرًا بإصابة لصالح زميله فاكوندو توريس.
ورفع نونيز صاحب الـ 24 عامًا رصيد أهدافه الدولية بعد هاتريك المكسيك إلى 14 هدفًا، من بينها 8 أهداف في آخر 5 مباريات خاضها مع منتخب أوروغواي.
وخاض نونيز أول مباراة دولية مع منتخب بلاده ضد بيرو يوم 16 أكتوبر 2019.
ونال هاتريك نونيز تفاعلا كبيرا من جماهير ليفربول، التي وجهت انتقادات للاعبها في وقت سابق بسبب إهداره الفرص السهلة.
وسجل اللاعب الأوروغوياني في الموسم الماضي 18 هدفًا خلال 54 مباراة بقميص ليفربول.
ولم يسبق أن سجل نونيز أي هاتريك مع ليفربول، منذ انضمامه إلى الريدز في صيف 2022 قادمًا من بنفيكا البرتغالي.
ويلعب منتخب أوروغواي في المجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبنما وبوليفيا.