نجم ليفربول يسجل هاتريك ضد المكسيك (فيديو)

أحرز داروين نونيز نجم ليفربول الإنجليزي "هاتريك" لصالح منتخب بلاده أوروغواي في مواجهة ودية أقيمت، فجر اليوم الخميس، ضد المكسيك استعدادًا للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا.

وسجل نجم ليفربول أهدافه الثلاثة في الدقائق 7 و44 و49، بينما أحرز فاكوندو بيليستري هدفًا لصالح أوروغواي في الدقيقة 26.

وتم استبدال نونيز في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، متأثرًا بإصابة لصالح زميله فاكوندو توريس.