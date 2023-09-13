فيتوريا: لا أستطيع العمل في هدوء مع منتخب مصر.. اللاعبون مشتتون ذهنيًا بسبب الأندية
أبدى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر حزنه الشديد بعد خسارة الفراعنة أمام تونس بثلاثة أهداف نظيفة، متهمًا بعض الجهات بـ"إفساد مزاجه وعدم العمل في هدوء".
وقال روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: المنتخب ترك لاعبي الأهلي في حين رفضت تونس ترك علي معلول ورفضت جنوب أفريقيا ترك بيرسي تاو؟ من الجيد أن الجميع يعلم هذا الأمر بشكل واضح".
وأضاف: "لم ألعب أي معسكر مع مصر وأنا مستريح، كل معسكر توجد به أشياء تفسد مزاجي ولا أستطيع أن أعمل في هدوء".
وأوضح: "اللاعب معي يكون مشتت ذهنياً بسبب مباريات الأندية".
واستشهد فيتوريا بفترة تدريبه في البرتغال قائلا: "عندما كنت مدرباً لبنفيكا كان لدي لاعبين من البرازيل والأرجنتين، ومع ذلك كنت أترك اللاعبين للمنتخب ومن الممكن أن أدرب 4 أو 5 لاعبين فقط لأني أحترم هذه التوقفات".
وتابع: "هناك في مصر من كان ينتظر خسارتنا، من المفترض أن أخوض المعسكر في 10 أيام بكل اللاعبين التي أريدها، وقتها عندما أفوز أو أخسر سيكون أمر خاص بي".
واختتم موجهًا سؤاله إلى الإعلاميين: "هل الأندية سعيدة الآن؟ لا أعرف ولكن أنا حزين واللاعبين أيضًا".
يذكر أن النادي الأهلي قد طلب إعفاء لاعبيه الدوليين من الانضمام لمنتخب مصر في سبتمبر القادم بعد ضمان الفراعنة التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وخسر منتخب مصر أمام تونس 3-1 اليوم الثلاثاء في مباراة ودية دولية ضمن استعداد المنتخبين لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا بساحل العاج مطلع العام المقبل.
والخسارة هي الأولى لمنتخب مصر منذ أن تولى البرتغالي روي فيتوريا مهمة تدريب الفريق حيث سبق له خوض ثماني مباريات ما بين ودية ورسمية لم يمنى فيها بأي هزيمة وفاز بها جميعا.