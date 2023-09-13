فيتوريا: لا أستطيع العمل في هدوء مع منتخب مصر.. اللاعبون مشتتون ذهنيًا بسبب الأندية

وقال روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: المنتخب ترك لاعبي الأهلي في حين رفضت تونس ترك علي معلول ورفضت جنوب أفريقيا ترك بيرسي تاو؟ من الجيد أن الجميع يعلم هذا الأمر بشكل واضح".

وأضاف: "لم ألعب أي معسكر مع مصر وأنا مستريح، كل معسكر توجد به أشياء تفسد مزاجي ولا أستطيع أن أعمل في هدوء".

وأوضح: "اللاعب معي يكون مشتت ذهنياً بسبب مباريات الأندية".

واستشهد فيتوريا بفترة تدريبه في البرتغال قائلا: "عندما كنت مدرباً لبنفيكا كان لدي لاعبين من البرازيل والأرجنتين، ومع ذلك كنت أترك اللاعبين للمنتخب ومن الممكن أن أدرب 4 أو 5 لاعبين فقط لأني أحترم هذه التوقفات".

وتابع: "هناك في مصر من كان ينتظر خسارتنا، من المفترض أن أخوض المعسكر في 10 أيام بكل اللاعبين التي أريدها، وقتها عندما أفوز أو أخسر سيكون أمر خاص بي".

واختتم موجهًا سؤاله إلى الإعلاميين: "هل الأندية سعيدة الآن؟ لا أعرف ولكن أنا حزين واللاعبين أيضًا".