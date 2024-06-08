بنزيما يتدرب بقميص منتخب الجزائر (فيديو)
ظهر النجم الفرنسي، كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، وهو يرتدي قميص منتخب الجزائر، خلال قيامه ببعض التدريبات.
وتواجد بنزيما في الجزائر للمرة الأولى خلال الفترة الحالية للقيام بزيارة عائلته.
وعبَّر بنزيما عن سعادته الكبيرة بزيارته الأولى للجزائر، إذ وجَّه الشكر إلى الجماهير بعد حفاوة الاستقبال التي وجدها منهم.
وتم تداول فيديو عبر منصات التواصل، ظهر فيه بنزيما وهو يرتدي قميص منتخب الجزائر، خلال إجراء بعض التدريبات.
ووُلد كريم بنزيما في فرنسا من أسرة جزائرية الأصل، لكنَّه مثَّلَ المنتخب الفرنسي في مختلف المراحل العمرية.
وخلال تواجده في البلاد منذ أيام، قام بنزيما بتحية لاعبي الجزائر ودعمهم قبل مواجهة غينيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.
وعانى بنزيما مع الاتحاد خلال موسم 2023-24، بسبب كثرة الإصابات، بالإضافة إلى عدم تقديمه للمستوى المنتظر منه.