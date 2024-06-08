بنزيما يتدرب بقميص منتخب الجزائر (فيديو)

وتواجد بنزيما في الجزائر للمرة الأولى خلال الفترة الحالية للقيام بزيارة عائلته.

وعبَّر بنزيما عن سعادته الكبيرة بزيارته الأولى للجزائر، إذ وجَّه الشكر إلى الجماهير بعد حفاوة الاستقبال التي وجدها منهم.

وتم تداول فيديو عبر منصات التواصل، ظهر فيه بنزيما وهو يرتدي قميص منتخب الجزائر، خلال إجراء بعض التدريبات.