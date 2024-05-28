في دوري اللاهزيمة.. الهلال يحقق رقما قياسيا خياليا والنصر يلحق به
حصد الهلال رقمًا قياسيًا خياليًا في منافسات الموسم الحالي لدوري روشن السعودي، بعد إسدال الستار على مباريات البطولة.
وحقق الهلال فوزًا في الوقت القاتل على حساب الوحدة بنتيجة 2-1، اليوم الاثنين، على ملعب الأخير في الجولة الأخيرة لدوري روشن.
وأنهى الهلال منافسات دوري روشن من دون تلقي أية هزيمة هذا الموسم، بعدما توّج باللقب.
ووصل الهلال في نهاية دوري روشن إلى 101 هدف، متجاوزًا المئة هدف في الدوري السعودي.
ولحق النصر أيضًا الهلال في نادي المئة هدف بالموسم الواحد، بعدما فاز على الاتحاد بنتيجة 4-2 في الجولة الأخيرة، مساء اليوم الاثنين.
ووصل النصر بهذا الفوز إلى 100 هدف، ليلحق بالهلال، لكن الأخير أصبح صاحب أقوى هجوم في الموسم الحالي.
ويستضيف نادي الهلال منافسه النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الجمعة المقبل، على ملعب (الجوهرة المشعة).
ويسعى الهلال لحصد الثنائية المحلية، بعد التتويج بلقب الدوري في الموسم الحالي.
وحسم الهلال لقب الدوري للمرة 19 في تاريخه، متفوقًأ على أقرب الحاصلين على اللقب (الاتحاد والنصر) برصيد 9 مرات.
واستعاد الهلال اللقب بعدما توج به الاتحاد في الموسم الماضي، وفاز الهلال باللقب 4 مرات خلال آخر 5 مواسم.