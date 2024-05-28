في دوري اللاهزيمة.. الهلال يحقق رقما قياسيا خياليا والنصر يلحق به

حصد الهلال رقمًا قياسيًا خياليًا في منافسات الموسم الحالي لدوري روشن السعودي، بعد إسدال الستار على مباريات البطولة.

وحقق الهلال فوزًا في الوقت القاتل على حساب الوحدة بنتيجة 2-1، اليوم الاثنين، على ملعب الأخير في الجولة الأخيرة لدوري روشن.