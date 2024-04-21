حسين لبيب يصدم جمهور الزمالك
وجه حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، صدمة إلى الجماهير البيضاء، مؤكدا أن الفريق معرض لإيقاف القيد مجددًا خلال الفترة المقبلة بسبب قضية، المهاجم المغربي خالد بو طيب، لاعب الفريق السابق.
وكان الزمالك تعرض لإيقاف القيد بسبب مستحقات ضم محمود عبد الرازق "شيكابالا" من سبورتنغ لشبونة، إلى جانب بعض القضايا الأخرى، إلا أنه حل الأزمة وتم رفع القيد.
وقال لبيب في تصريحات تلفزيونية: "أمامنا قضية الآن خاصة بخالد بو طيب، والمبلغ المطلوب 2 مليون و400 ألف يورو، كنت سعيدًا بعد مباراة القمة ضد الأهلي، ولكن الآن عدت للواقع، وأصبح علينا مرة أخرى حوالي 150 مليون جنيه مصري".
وكان الزمالك قد أعلن عن فسخ تعاقده مع المهاجم المغربي خالد بو طيب، في صيف موسم 2020 بسبب انقطاعه عن التدريبات بداعي الإصابة؛ ما اضطره إلى اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وأضاف: "عقد بوطيب غريب، كان به بند إنه إذا قام النادي بفسخ عقده يدفع له باقي مستحقاته عن العقد كاملًا، واللاعب لم يلعب مع الفريق سوى 50 دقيقة، والمسؤولون السابقون تعاملوا بشكل سيئ مع هذا الملف، والآن أصبحت مُطالبا بدفع 2 مليون و400 ألف يورو وإلا سيتم إيقاف القيد من جديد".
وتابع لبيب: "بالتأكيد كنا نعلم حجم المشاكل قبل تولي المسؤولية، لكن نحن لم نكن مسؤولين عن الأموال التي كانت تستحق الدفع الفوري، كل القضايا المرفوعة على الزمالك تعود لفترة 2015 إلى 2019".
وأوضح: "بعضهم يسأل لماذا تعاقدنا مع 11 لاعبًا، هذا تحسبًا لإيقاف القيد مرة أخرى، بسبب قضية خالد بو طيب".
وأردف: "يجب على الجميع أن يعلم الحقيقة، كان علينا أن ندفع 2 مليون و700 ألف دولار ثم أضيفت عليها أموال أوسوريو بعد التفاوض معه، ليصل الرقم لحوالي 3 ملايين دولار".
وواصل: "منذ أن تولينا المسؤولية صرفنا 456 مليون جنيه خلال الـ6 أشهر الماضية، منها الرواتب والديون ومصاريف الفرق، البعض يتحدث عن الإيرادات، المحال في سور النادي تم تأجيرها لمدة طويلة وكانوا قد دفعوا مقدمات، واستلمنا النادي ولم يكن هناك غير راع واحد، والآن يوجد 4 أو 5 رعاة، أنا أرى البعض يقول ماذا فعلتم؟.. لا نحن فعلنا الكثير".
وأكد: "محبو الزمالك ساعدونا كثيرًا مثل ممدوح عباس الذي ساعد النادي بشكل كبير وقدم الدعم بمبالغ طائلة، هذا الشخص تم تشويه صورته واسمه، وهو على العكس تمامًا، هو صديق حميم بالنسبة لي وأفتخر بذلك، ولا بد أن أعطيه ولو جزءا مما يستحقه، حيث قام بدعم النادي أكثر من أي أحد، وتم اتهامه ببعض الأمور وكلها خاطئة، أعطى النادي كثيرًا وما زال يعطي الكثير واشترط عدم الحديث عن التفاصيل".
أزمة خالد مرتجي ومريم مصطفى
وتطرق حسين لبيب للحديث عن أزمة خالد مرتجي، عضو مجلس الأهلي، من عدم مصافحة مريم مصطفى لاعبة الزمالك في مباراة الطائرة، والتي أثارت جدلا كبيرا، قائلا: "عندما سألت علمت أن ياسر قمر، رئيس اتحاد الكرة الطائرة، أخطر كل اللاعبات بأن اللاعبة التي لن ترتدي الميدالية لن يُصافحها ولن يُصافحها أي أحد على المنصة، وبالتالي أي لاعبة في الزمالك لم تحترم قرارات اتحاد الطائرة المتمثلة في رئيسه، لن يكون لنا رد فعل، طالما هناك قوانين وقرارات فيجب أن نحترمها".
وخلال تسليم الميداليات صافح مرتجي لاعبات الزمالك، ثم تجاهل مريم مصطفى، رغم أنها مدت يدها تجاهه، وذلك تحت أنظار والدتها، الإعلامية هناء حمزة، نائبة رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ونجمة الأهلي السابقة في اللعبة ذاتها.
وانتقلت مريم مصطفى من الأهلي للزمالك مطلع الموسم الماضي، وتم إيقافها 4 أشهر بسبب التوقيع للناديين في وقت واحد، ثم استأنفت نشاطها مع الأبيض بعد انتهاء الإيقاف.
التجديد لـ"زيزو"
كما تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف لاعب الفريق أحمد سيد "زيزو" من تجديد تعاقده.
وينتهي عقد "زيزو" مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل 2025.
وقال لبيب خلال تصريحاته: "زيزو ما زال في عقده سنة، والإعلام كله يتحدث عن التجديد له دون غيره من اللاعبين في أندية أخرى، اتركونا نتعامل مع هذا الملف، لأن زيزو لاعب كبير يعشق الزمالك وله معاملة خاصة".
وأضاف: "نحن جددنا عقد زيزو عندما كنا في اللجنة المؤقتة من قبل، سنجدد له هذه المرة، ونعمل ولا نتحدث كثيرًا".