حسين لبيب يصدم جمهور الزمالك

وأضاف: "عقد بوطيب غريب، كان به بند إنه إذا قام النادي بفسخ عقده يدفع له باقي مستحقاته عن العقد كاملًا، واللاعب لم يلعب مع الفريق سوى 50 دقيقة، والمسؤولون السابقون تعاملوا بشكل سيئ مع هذا الملف، والآن أصبحت مُطالبا بدفع 2 مليون و400 ألف يورو وإلا سيتم إيقاف القيد من جديد".

وتابع لبيب: "بالتأكيد كنا نعلم حجم المشاكل قبل تولي المسؤولية، لكن نحن لم نكن مسؤولين عن الأموال التي كانت تستحق الدفع الفوري، كل القضايا المرفوعة على الزمالك تعود لفترة 2015 إلى 2019".

وأوضح: "بعضهم يسأل لماذا تعاقدنا مع 11 لاعبًا، هذا تحسبًا لإيقاف القيد مرة أخرى، بسبب قضية خالد بو طيب".

وأردف: "يجب على الجميع أن يعلم الحقيقة، كان علينا أن ندفع 2 مليون و700 ألف دولار ثم أضيفت عليها أموال أوسوريو بعد التفاوض معه، ليصل الرقم لحوالي 3 ملايين دولار".

وواصل: "منذ أن تولينا المسؤولية صرفنا 456 مليون جنيه خلال الـ6 أشهر الماضية، منها الرواتب والديون ومصاريف الفرق، البعض يتحدث عن الإيرادات، المحال في سور النادي تم تأجيرها لمدة طويلة وكانوا قد دفعوا مقدمات، واستلمنا النادي ولم يكن هناك غير راع واحد، والآن يوجد 4 أو 5 رعاة، أنا أرى البعض يقول ماذا فعلتم؟.. لا نحن فعلنا الكثير".

وأكد: "محبو الزمالك ساعدونا كثيرًا مثل ممدوح عباس الذي ساعد النادي بشكل كبير وقدم الدعم بمبالغ طائلة، هذا الشخص تم تشويه صورته واسمه، وهو على العكس تمامًا، هو صديق حميم بالنسبة لي وأفتخر بذلك، ولا بد أن أعطيه ولو جزءا مما يستحقه، حيث قام بدعم النادي أكثر من أي أحد، وتم اتهامه ببعض الأمور وكلها خاطئة، أعطى النادي كثيرًا وما زال يعطي الكثير واشترط عدم الحديث عن التفاصيل".