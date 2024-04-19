أحمد فتوح يسخر من مدافع الأهلي (صورة)

ونجح الزمالك في تحقيق فوز غال على الأهلي بنتيجة 2/1، في لقاء مؤجل بين الفريقين من الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز.

ولعب فتوح الشوط الأول كاملا، وتألق أمام جبهة عمر كمال عبدالواحد ومحمد هاني، ولكنه خرج مع نهاية الشوط الأول؛ بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وعبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" نشر أحمد فتوح صورة وهو يمر من عمر كمال عبد الواحد، والأخير يسقط أرضًا، وكتب فوقها "باي باي".