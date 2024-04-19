أحمد فتوح يسخر من مدافع الأهلي (صورة)
سخر أحمد فتوح مدافع نادي الزمالك، من عمر كمال عبدالواحد لاعب الأهلي، وذلك على هامش مباراة الفريقين يوم الإثنين الماضي في الدوري المصري، والتي فاز بها الفريق الأبيض.
ونجح الزمالك في تحقيق فوز غال على الأهلي بنتيجة 2/1، في لقاء مؤجل بين الفريقين من الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز.
ولعب فتوح الشوط الأول كاملا، وتألق أمام جبهة عمر كمال عبدالواحد ومحمد هاني، ولكنه خرج مع نهاية الشوط الأول؛ بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.
وعبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" نشر أحمد فتوح صورة وهو يمر من عمر كمال عبد الواحد، والأخير يسقط أرضًا، وكتب فوقها "باي باي".
يذكر أن فتوح ما زال يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مباراة الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري.
ويسعى الجهاز الطبي لنادي الزمالك إلى تجهيز فتوح للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، قبل مواجهة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة قوية ضد دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، يوم الأحد المقبل الموافق 21 أبريل الجاري باستاد القاهرة.