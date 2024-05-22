رانييري يترك تدريب كالياري وسط تقارير عن اعتزاله
أعلن كالياري، المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، أن كلاوديو رانييري سيترك منصبه كمدرب للفريق باتفاق الطرفين، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن المدرب البالغ من العمر 72 عاما سيعتزل كرة القدم.
وجاء هذا الإعلان بعد أن ضمن كالياري لنفسه الاستمرار لموسم آخر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بعد فوزه خارج أرضه على ساسولو، يوم الأحد الماضي.
وذكرت شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا" أن كالياري سيكون الفريق الأخير لرانييري؛ إذ قرر اعتزال كرة القدم.
وكان المدرب الإيطالي، الذي سبق له تدريب كالياري في عام 1988، على بعد عام واحد من نهاية عقده، بعد انضمامه إلى النادي، الموسم الماضي، وقيادته للصعود من دوري الدرجة الثانية.
وقال كالياري في بيان: "السيد رانييري يودع كالياري، خلال فترتيه مع النادي، تمكن دائما من قيادة الفريق لتحقيق هدفه الفعلي.
"إنها دموع الفرح والامتنان للرجل الذي كان قادرا على كتابة مجموعة من أجمل الصفحات في تاريخ كالياري. ما فعله سيظل خالدا في قلوب كل مناصر للفريق".
وسيتولى رانييري تدريب كالياري للمرة الأخيرة، يوم الخميس المقبل، عندما يستضيف فيورنتينا في المباراة الأخيرة للموسم.
ويشتهر المدرب الإيطالي، الذي درب يوفنتوس، وروما، وإنتر ميلان وغيرها في الدوري الإيطالي، بقيادة ليستر سيتي إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2016.
كما درب رانييري فرقا مثل تشيلسي، وفولهام، وواتفورد، بالإضافة إلى فالنسيا، وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.
وقال رانييري في مقطع فيديو نشره كالياري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "قررت الرحيل الآن وهذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به.
"أفعل ذلك على مضض؛ لأنه كان قرارا صعبا ومؤلما، لكنني أعتقد أنه القرار الصحيح".