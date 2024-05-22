رانييري يترك تدريب كالياري وسط تقارير عن اعتزاله

وكان المدرب الإيطالي، الذي سبق له تدريب كالياري في عام 1988، على بعد عام واحد من نهاية عقده، بعد انضمامه إلى النادي، الموسم الماضي، وقيادته للصعود من دوري الدرجة الثانية.

وقال كالياري في بيان: "السيد رانييري يودع كالياري، خلال فترتيه مع النادي، تمكن دائما من قيادة الفريق لتحقيق هدفه الفعلي.

"إنها دموع الفرح والامتنان للرجل الذي كان قادرا على كتابة مجموعة من أجمل الصفحات في تاريخ كالياري. ما فعله سيظل خالدا في قلوب كل مناصر للفريق".

وسيتولى رانييري تدريب كالياري للمرة الأخيرة، يوم الخميس المقبل، عندما يستضيف فيورنتينا في المباراة الأخيرة للموسم.