مبابي في مانشستر يونايتد وصلاح في الريال.. أبرز صفقات الذكاء الاصطناعي
لم يكشف النجم الفرنسي، ومهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي رسميا عن وجهته المقبلة رغم مرور عدة أسابيع على إعلانه رحيله عن فريق العاصمة الفرنسية، لكنه قد يحط الرحال في مانشستر يونايتد الإنجليزي وفق ما توقعته تقنية الذكاء الاصطناعي.
وكشفت تقارير إخبارية أن الذكاء الاصطناعي قدم أبرز الصفقات التي ستستأثر بالاهتمام في صائفة 2024، وعلى رأسها الوجهة المقبلة لكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وهداف كأس العالم 2022.
وفيما ينتظر أن يعلن ريال مدريد عن التعاقد رسميا مع كيليان مبابي مطلع الأسبوع المقبل، كشفت تقنية الذكاء الاصطناعي (ChatGPT) إن اللاعب المثير للجدل في الأشهر الماضية سيوقع في مانشستر يونايتد الإنجليزي دون أن تكشف القيمة المالية للصفقة.
لكن المثير للاهتمام حسب المتابعين لما أورده الذكاء الاصطناعي أن مبابي لن يخوض مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بما أن فريق الشياطين الحمر الذي أنهى الدوري الإنجليزي في المركز السابع.
وكشفت التقنية التي تحاول محاكاة الذكاء البشري أن النجم المصري لنادي ليفربول محمد صلاح سينتقل إلى ريال مدريد في موسم 2024 ـ 2025، ذلك أن الريال سيوفر الأموال التي خصصها للتعاقد مع مبابي، وسينفقها على صلاح حيث سيدفع له 110 مليون إسترليني.
وتوقعت تطبيقات الذكاء الاصطناعي نفسها أن البرتغالي برناردو سيلفا سيغادر مانشستر سيتي هذا الصيف لينضم إلى برشلونة، أما كايل ووكر مدافع السيتي ومنتخب إنجلترا سيعود إلى توتنهام.