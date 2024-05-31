مبابي في مانشستر يونايتد وصلاح في الريال.. أبرز صفقات الذكاء الاصطناعي

لم يكشف النجم الفرنسي، ومهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي رسميا عن وجهته المقبلة رغم مرور عدة أسابيع على إعلانه رحيله عن فريق العاصمة الفرنسية، لكنه قد يحط الرحال في مانشستر يونايتد الإنجليزي وفق ما توقعته تقنية الذكاء الاصطناعي.

وكشفت تقارير إخبارية أن الذكاء الاصطناعي قدم أبرز الصفقات التي ستستأثر بالاهتمام في صائفة 2024، وعلى رأسها الوجهة المقبلة لكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وهداف كأس العالم 2022.

وفيما ينتظر أن يعلن ريال مدريد عن التعاقد رسميا مع كيليان مبابي مطلع الأسبوع المقبل، كشفت تقنية الذكاء الاصطناعي (ChatGPT) إن اللاعب المثير للجدل في الأشهر الماضية سيوقع في مانشستر يونايتد الإنجليزي دون أن تكشف القيمة المالية للصفقة.