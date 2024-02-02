رغم اختلاف الأسباب.. المنتخبات العربية تودع كأس الأمم الأفريقية مبكرا

خيبة أمل بسبب المغرب

ودخل المغرب النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية متسلحا بإنجاز لا سابق له يتمثل في بلوغ قبل نهائي كأس العالم 2022 بجيل تاريخي يقوده المدرب وليد الركراكي.

وارتفعت آمال المغاربة قبل البطولة في استعادة اللقب الغائب عن الفريق المعروف باسم "أسود الأطلس" منذ 1976، استنادا على ما حدث في قطر قبل نحو 14 شهرا، لكن تلك الأحلام انهارت بصورة غير متوقعة في دور الستة عشر بالخسارة 2-صفر أمام جنوب أفريقيا.

وأدى الخروج المبكر إلى صدمة وخيبة أمل كبيرة داخل الأوساط الكروية المغربية وجماهير البلاد.

وكانت صدمة الركراكي، الذي اختير أفضل مدرب في أفريقيا عام 2023 بعد انجاز الفريق بكأس العالم، أكبر إذ كان يتطلع للفوز باللقب خاصة في ظل توفير الاتحاد المحلي لجميع الامكانيات وعناصر التحفيز إضافة للحضور مبكرا إلى مدينة سان بيدرو قبل نحو عشرة أيام من اول مباراة في البطولة.

ويواجه الركراكي، الذي قال عقب نهاية مشاركة الفريق في كأس العالم 2022 أنه في حال بلوغه قبل نهائي أمم أفريقيا فإنه لن يواصل مهمته في قيادة المنتخب، انتقادات بعدم تنويع خطة اللعب إضافة لاستدعاء عدد من اللاعبين المصابين أو العائدين من الإصابة مما اثر على جاهزية الفريق في أولى مراحل خروج المغلوب.

هذه رابع نسخة يغادر فيها المغرب البطولة من مراحل خروج المغلوب وبنفس الطريقة تقريبا حيث يعود اخر بلوغ للنهائي قبل عشرين عاما.