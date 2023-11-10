ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يعزز صدارته بانتصار صعب على التعاون

وارتفع رصيد الهلال إلى 35 نقطة من 13 مباراة، متقدما بفارق سبع نقاط على النصر الذي يلعب أمام الوحدة غدًا السبت.

فيما استمر التعاون في التراجع ليواصل غيابه عن الانتصارات في آخر أربع مباريات، وتوقف رصيده عند 25 نقطة في المركز الرابع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: