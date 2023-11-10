ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يعزز صدارته بانتصار صعب على التعاون
عزز الهلال صدارته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه 2-صفر على ضيفه التعاون، في مباراة صعبة ومثيرة على استاد الملك فهد الدولي، اليوم الجمعة.
ارتفع رصيد الهلال إلى 35 نقطة من 13 مباراة، متقدما بفارق سبع نقاط على النصر الذي يلعب أمام الوحدة غدا السبت
افتتح الصربي ألكسندر ميتروفيتش ثنائية الهلال في الدقيقة 81 بضربة رأس من الوضع طائرا.
ورفع ميتروفيتش رصيده إلى عشرة أهداف، ليواصل مطاردة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، الذي يملك في رصيده 12 هدفا في صدارة قائمة هدافي المسابقة.
وأضاف لاعب الوسط محمد كنو الهدف الثاني بركلة حرة رائعة في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وارتفع رصيد الهلال إلى 35 نقطة من 13 مباراة، متقدما بفارق سبع نقاط على النصر الذي يلعب أمام الوحدة غدًا السبت.
فيما استمر التعاون في التراجع ليواصل غيابه عن الانتصارات في آخر أربع مباريات، وتوقف رصيده عند 25 نقطة في المركز الرابع.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: