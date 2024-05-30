رونالدو في الصدارة.. أكثر من ساهم بالأهداف في العالم هذا الموسم

النجم البالغ من العمر 39 عامًا سجل هذا الموسم مع النصر السعودي 35 هدفًا في 31 مباراة في الدوري، وحقق رقمًا تاريخيًا كأكثر من سجل في موسم واحد.

وتضمنت هذه الأهداف تسجيل "هاتريك" 4 مرات، و5 ثنائيات، آخرها، الإثنين، أمام الاتحاد في الجولة الأخيرة.

ولكن لم يكن هذا هو الإنجاز الوحيد، بل حقق رونالدو رقمًا عالميًا جديدًا هذا الموسم، كونه كان "أكثر مساهمة تهديفية" تسجيل وصناعة خلال هذا الموسم، على مستوى العالم

رونالدو ساهم في 46 هدفًا في الدوري السعودي سواء كان تسجيل أهداف أو صناعة.

ويعد الحصول على ركلات الجزاء – وفقًا لموقع ترانسفير ماركت - من ضمن المساهمات التهديفية كصناعة –أسيست- وليس تسجيلًا.