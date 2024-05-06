ريال مدريد يجهز "مفاجأة كبيرة" لمبابي

كشف الإيطالي فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن آخر تطورات سعي ريال مدريد لضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي تعاقد مبابي مع النادي الباريسي، في 30 يونيو المقبل

وأشارت العديد من التقارير الإعلامية الإسبانية والفرنسية إلى أن مبابي سينضم الموسم المقبل إلى نادي ريال مدريد، بسبب عدم تجديده عقده مع الفريق الباريسي حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود أي مؤشرات توحي بأنه سيقوم بهذه الخطوة.

وقال رومانو، في فيديو عبر حسابه على منصة "يوتيوب": "كل شيء يسير في طريقه الصحيح بين ريال مدريد وكيليان مبابي".

وأضاف: "يجهز ريال مدريد لإعلان رسمي استثنائي وخاص لضم مبابي".