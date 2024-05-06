ريال مدريد يجهز "مفاجأة كبيرة" لمبابي
كشف الإيطالي فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن آخر تطورات سعي ريال مدريد لضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي المقبل.
وينتهي تعاقد مبابي مع النادي الباريسي، في 30 يونيو المقبل
وأشارت العديد من التقارير الإعلامية الإسبانية والفرنسية إلى أن مبابي سينضم الموسم المقبل إلى نادي ريال مدريد، بسبب عدم تجديده عقده مع الفريق الباريسي حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود أي مؤشرات توحي بأنه سيقوم بهذه الخطوة.
وقال رومانو، في فيديو عبر حسابه على منصة "يوتيوب": "كل شيء يسير في طريقه الصحيح بين ريال مدريد وكيليان مبابي".
وأضاف: "يجهز ريال مدريد لإعلان رسمي استثنائي وخاص لضم مبابي".
ولم يكشف رومانو عن المفاجأة التي يعدها "الميرنغي" من أجل مبابي، ولكن تقارير سابقة كشفت عن استعداد النادي لتنظيم حفل ضخم لتقديمه للجماهير مع الافتتاح الرسمي لملعب "سانتياغو برنابيو" بحلته الجديدة.
وفي 2022 تحدثت تقارير كثيرة عن قرب انضمام مبابي إلى ريال مدريد، لكنه أعلن تمديد عقده مع سان جيرمان قبل أسابيع فقط من موعد فتح باب الانتقالات.
مبابي كان قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان صيف 2017، قادمًا من نادي موناكو الفرنسي، وسيسعى إلى التتويج بالثلاثية قبل رحيله، علمًا أنه فاز رسميًا بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، ولا زال أمامه فرصتان للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا.
وقد يجمع نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان؛ إذ يلعب الأول في نصف النهائي أمام بايرن ميونخ والأخير أمام بروسيا دورتموند.