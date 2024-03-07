يبث عبر نتفليكس.. تايسون يواجه بول في نزال ملاكمة لوزن الثقيل
سيخوض مايك تايسون بطل وزن الثقيل السابق نزالا مع جيك بول صانع المحتوى السابق عبر يوتيوب الذي أصبح ملاكما يوم 20 يوليو/ تموز في ملعب (إيه.تي أند تي) في أرلينغتون بولاية تكساس، سيُبث عبر منصة (نتفليكس).
وقال تايسون، الذي يعتبر أحد أعظم الملاكمين في وزن الثقيل على مر العصور، إن من الممتع مواجهة بول (27 عاما) والذي حقق تسعة انتصارات، من بينها ستة بالضربة القاضية، مع تلقيه لخسارة واحدة فقط.
ويأمل الملاكم المخضرم (57 عاما) المعروف باسم "مايك الحديدي" الذي حقق 50 انتصارا، 44 منها بالضربة القاضية، مقابل ست هزائم في استعادة بريقه حين يخوض النزال في حلبة تتسع لـ80 ألف مقعد.
وقال تايسون في بيان: "أتطلع بشدة لدخول الحلبة مع جيك بول.. لقد تطور بشكل ملحوظ كملاكم على مر السنين. لذا سيكون من الممتع جدا رؤية ما يمكن أن تفعله إرادة 'الطفل' وطموحه بخبرة وكفاءة الأعظم على مر العصور".
وكان بول من المشاركين في النزالات التي تقام قبل الأحداث الكبرى حين واجه تايسون منافسه روي جونز في نزال استعراضي انتهى بالتعادل عام 2020.
وقال بول: "الآن بعد أقل من أربع سنوات أتقدم لمواجهة تايسون بنفسي لأرى ما إذا كان لدي ما يلزم للتغلب على أحد أشرس المقاتلين في الملاكمة وأكبر رموزها".