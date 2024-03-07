يبث عبر نتفليكس.. تايسون يواجه بول في نزال ملاكمة لوزن الثقيل

وقال تايسون، الذي يعتبر أحد أعظم الملاكمين في وزن الثقيل على مر العصور، إن من الممتع مواجهة بول (27 عاما) والذي حقق تسعة انتصارات، من بينها ستة بالضربة القاضية، مع تلقيه لخسارة واحدة فقط.

ويأمل الملاكم المخضرم (57 عاما) المعروف باسم "مايك الحديدي" الذي حقق 50 انتصارا، 44 منها بالضربة القاضية، مقابل ست هزائم في استعادة بريقه حين يخوض النزال في حلبة تتسع لـ80 ألف مقعد.

وقال تايسون في بيان: "أتطلع بشدة لدخول الحلبة مع جيك بول.. لقد تطور بشكل ملحوظ كملاكم على مر السنين. لذا سيكون من الممتع جدا رؤية ما يمكن أن تفعله إرادة 'الطفل' وطموحه بخبرة وكفاءة الأعظم على مر العصور".