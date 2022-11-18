"التحكيم الرياضي" يؤيد عقوبة عبدالرزاق حمدالله ونادي الاتحاد السعودي

قرر مركز التحكيم الرياضي السعودي تأييد القرارات الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم في حق نادي الاتحاد والمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، فيما عرف بـ"قضية التسجيلات".

المركز قرر استمرار منع الاتحاد من التسجيل فترة واحدة، وثبت العقوبات الرياضية والمالية الصادرة في حق حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم، ومشعل السعيد مدير الفريق.

كما تم تثبيت الغرامة المفروضة على عبدالرزاق حمدالله والاكتفاء بمدة الإيقاف السابقة.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي قد قررت في الثاني من أغسطس/ آب الماضي إيقاف المغربي حمدالله 4 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال (80 ألف دولار)؛ بسبب دعوى النصر بعدم مشروعية تفاوض المهاجم مع الاتحاد.

وعاقبت اللجنة حامد البلوي المدير التنفيذي في الاتحاد بإيقافه 6 أشهر، مع غرامه مالية قدرها 300 ألف ريال، إضافة إلى إيقاف مشعل السعيد مدير الفريق الأول للاتحاد 3 أشهر.

كما حرمت اللجنة الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترة تسجيل واحدة، اعتبارًا من فترة التسجيل التالية، وفرضت غرامة مالية على النادي قدرها 500 ألف ريال.

وكان النصر قد أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إنهاء عقد حمدالله، وقال في بيان رسمي: "أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم يحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي انضم حمدالله البالغ من العمر 31 عاما لنادي الاتحاد في صفقة انتقال حر.