غولر يسجل لريال مدريد ويحتفل بطريقة مثيرة (فيديو)
احتفل التركي أردا غولر، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، بطريقة مثيرة، بعد أن أحرز هدف فريقه الأول في شباك ريال سوسيداد، خلال مباراة الفريقين بالدوري الإسباني.
ريال مدريد توجه إلى إقليم الباسك، يوم الجمعة، لمواجهة ريال سوسيداد صاحب المركز السادس، قبل مواجهة بايرن ميونيخ في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.
ولعب أردا غولر مكان بلينغهام، بعد أن قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي استبعاد الأخير؛ بسبب شعوره بآلام في المعدة.
واستغل غولر تواجده في التشكيلة الأساسية، وأحرز الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 29.
وتوجه غولر إلى جماهير ريال مدريد بعد الهدف مباشرة، واحتفل معهم بوضع يه على صدره، واليد الأخرى أشار بها إلى السماء، ثم انحنى للجماهير.
ويسعى ريال مدريد إلى الاقتراب أكثر من استعادة لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يحل ضيفاً على ريال سوسيداد السادس، اليوم الجمعة، في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين.
ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة، بفارق 11 نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني.