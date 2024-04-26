غولر يسجل لريال مدريد ويحتفل بطريقة مثيرة (فيديو)

ريال مدريد توجه إلى إقليم الباسك، يوم الجمعة، لمواجهة ريال سوسيداد صاحب المركز السادس، قبل مواجهة بايرن ميونيخ في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.

ولعب أردا غولر مكان بلينغهام، بعد أن قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي استبعاد الأخير؛ بسبب شعوره بآلام في المعدة.

واستغل غولر تواجده في التشكيلة الأساسية، وأحرز الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 29.

وتوجه غولر إلى جماهير ريال مدريد بعد الهدف مباشرة، واحتفل معهم بوضع يه على صدره، واليد الأخرى أشار بها إلى السماء، ثم انحنى للجماهير.