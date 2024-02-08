أول تعليق من إبراهيم حسن حول أزمة حسام ومحمد صلاح
قال إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، إنه لا توجد أزمة بين حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، ومحمد صلاح نجم الفريق.
ووجه حسام انتقادات لاذعة لصلاح إبان مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بكوتديفوار، بسبب خروجه من معسكر منتخب مصر لتلقي العلاج في ليفربول.
وتحدث مدير منتخب مصر عن الأمر لقناة cbc قائلا :"نحن نمثل منتخب مصر الآن، اللاعبون المحترفون قيمة كبيرة لمنتخب مصر، ومحمد صلاح بشكل خاص هو قيمة كبيرة لنا، لماذا تتحدثون عن وجود خلاف بينه وبين حسام حسن؟".
وتابع :"حسام حسن كان يقوم بدوره في تحليل المباريات وهذا أمر طبيعي.
وأتم :"نحن نحترم جميع اللاعبين، ولكننا لن نفضل بين لاعب محترف ولاعب محلي، والفيصل سيكون الشراسة والقوة في الملعب ومدى الجاهزية".
وأتم :"هناك من يريد خلق أزمة دون سبب".
كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تعيين حسام حسن مدربا لمنتخب مصر بعد إقالة روي فيتوريا عقب خروج الفراعنة من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، كما تم تعيين توأمه إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.
ولم يعلق صلاح حتى الآن على تعيين التوأم على رأس الإدارة الفنية لمنتخب مصر.