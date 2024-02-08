أول تعليق من إبراهيم حسن حول أزمة حسام ومحمد صلاح

قال إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، إنه لا توجد أزمة بين حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، ومحمد صلاح نجم الفريق.

ووجه حسام انتقادات لاذعة لصلاح إبان مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بكوتديفوار، بسبب خروجه من معسكر منتخب مصر لتلقي العلاج في ليفربول.