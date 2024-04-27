ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يتعادل مع بيرنلي.. وشيفيلد أول الهابطين
خرج مانشستر يونايتد بنقطة واحدة من مباراته أمام بيرنلي المهدد بالهبوط، اليوم السبت، بعدما سجل البديل محمد زكي العمدوني هدفا من ركلة جزاء متأخرة ليتعادلا 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز في ضربة قوية لآمال يونايتد في التأهل لمسابقة أوروبية.
وحصل بيرنلي على ركلة الجزاء في الدقيقة 87 بعد أن ارتكب أندريه أونانا حارس يونايتد خطأ ضد العمدوني داخل المنطقة.
وكان أنتوني تقدم ليونايتد قبلها في الدقيقة 79 حين قطع تمريرة خاطئة من مدافع لبيرنلي ليتوغل في المنطقة ويسدد كرة أرضية بالقدم اليسرى سكنت الشباك.
وسيزيد هذا التعادل الضغوط على فريق المدرب إريك تين هاغ صاحب المركز السادس في الترتيب بفارق ست نقاط عن توتنهام هوتسبير الخامس الذي خاض مباراتين أقل. ويحتل بيرنلي المركز 19.
هبوط شيفيلد
وفي مباراة أخرى، سجل ألكسندر إيزاك هدفين وأحرز برونو غيمارايش وكالوم ويلسون هدفا لكل منهما في فوز ساحق لنيوكاسل يونايتد 5-1 على ضيفه شيفيلد يونايتد على ملعب "سانت جيمس بارك" اليوم السبت ليؤكد هبوط الضيوف من الدوري الإنجليزي الممتاز.
كما سجل بن أوسبورن لاعب شيفيلد هدفا بالخطأ في مرماه لنيوكاسل صاحب المركز السابع الذي رفع رصيده إلى 53 نقطة من 34 مباراة هذا الموسم.
وتجمد رصيد شيفيلد عند 16 نقطة من 35 مباراة ولا يمكنه إنهاء الموسم بعيدا عن المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول المسابقة.
كريستال بالاس يتعادل مع فولهام
بنيما، سجل جيفري شلوب هدفا بيسراه قرب النهاية ليمنح كريستال بالاس التعادل 1-1 مع مضيفه فولهام.
وأرسل آدم وارتون تمريرة إلى شلوب خارج منطقة الجزاء ليطلق المهاجم الغاني تسديدة قوية في الشباك من مسافة 20 ياردة.
وافتتح فولهام التسجيل في الدقيقة 52 عندما استقبل رودريغو مونيز تمريرة عرضية من تيموثي كاستاني بضربة رأس في الشباك من مدى قريب.
وبقى فولهام في المركز الـ13 برصيد 43 نقطة من 35 مباراة متقدما بفارق ثلاث نقاط ومركز واحد عن بالاس.