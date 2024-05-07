بطل أوروبا مرتين.. وفاة نجم رفع أثقال أوكراني في الحرب

أعلن الاتحاد الأوكراني لرفع الأثقال، يوم الاثنين، وفاة الرباع الأولمبي أولكسندر بيلييشنكو بطل أوروبا مرتين عن عمر 30 عاما، خلال مشاركته في الخطوط الأمامية للحرب مع روسيا.

وكان بيلييشنكو قد احتل المركز الرابع في أولمبياد ريو دي جينيرو 2016 في فئة وزن 85 كيلوغراما، وتوج بالذهبية في بطولة أوروبا لرفع الأثقال في نسختي 2016 و2017، قبل أن يتعرض للإيقاف بعد سقوطه في اختبار للكشف عن المنشطات في 2018.

وقال الاتحاد الأوكراني في منشور على فيسبوك: "بحزن بالغ، نبلغكم بأن قلب نجم الرياضة الأوكراني أولكسندر بيلييشنكو توقف عن الخفقان اليوم"، مضيفا: "نقدم خالص تعازينا لعائلة أولكسندر وكل من يعرفه".