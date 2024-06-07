تغير لافت في موقف صلاح تجاه عرض الاتحاد السعودي

صلاح يرتبط بعقد مع ليفربول حتى العام المقبل، وارتبط اسمه في الفترة الأخيرة بالانتقال للدوري السعودي.

وتلقى صلاح عدة عروض مغرية للرحيل إلى دوري روشن السعودي ولكن الصفقة تأجلت في بداية الموسم الحالي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن اتحاد جدة عرض على صلاح ضمه مقابل أربعة أضعاف راتبه الذي يحصل عليه في ليفربول.

وتابع أن صلاح يفكر في العرض بشكل جدّي في الفترة الحالية خاصة بعد ترحيبه الكبير بخوض التجربة في الدوري السعودي.

وأضاف أن صلاح في الموسم الحالي كان يرفض فكرة الرحيل عن ليفربول ولكن الأمور تغيرت.

وأتم أن صلاح كلف وكيله بالمفاوضات مع الفريق السعودي للوصول إلى أفضل عرض معهم.