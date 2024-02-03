واين روني يحلم بالتدريب في الدوري السعودي
يحرص واين روني على العمل في السعودية على غرار ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" أن روني يشعر برغبة شديدة في العودة إلى العمل، بعد إقالته من تدريب برمنغهام الشهر الماضي بعد 13 أسبوعًا فقط من تعيينه، بعدما حقق فوزين فقط في 15 مباراة.
وقال أحد المصادر للصحيفة: "الوقت الذي قضاه وأين روني في برمنغهام لم يمنعه من فكرة الإدارة، يعتقد أنه تعلم الكثير من المهارات، التي يعتقد أنها ستجعله في وضع جيد في المستقبل".
وأضاف: "يدرك روني أنه لا يزال أمامه الكثير ليثبته، لكنه يعتقد أن لديه ما يلزم ليكون مديرًا فنيًا، ويحب أن يحظى بفرصة إدارة فريق في السعودية".
وتابع: "لقد أحب وقته كمدرب في أمريكا، ويعتقد أنه يستطيع نقل الكثير من تلك المهارات إلى الدوري السعودي".
وبحسب الصحيفة، فإنه تم إخبار روني أنه من المحتمل أن يكون هناك اهتمام قوي به من أندية سعودية، حيث يُنظر إليه على أنه خطوة أخرى نحو تعزيز العلامة التجارية للدوري السعودي.
وأضاف المصدر: "وجود روني يدير فريقًا في السعودية، من شأنه أن يضع المزيد من الاهتمام بالدوري ويعطيه دفعة".
وأتم: "لا يزال روني يعتقد اعتقادًا راسخًا أنه قادر على إثبات نفسه، ليكون مدربًا من الدرجة الأولى، ويظل طموحه واضحا، أن يدرب يومًا ما في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يعلم أن ذلك لن يحدث في أي وقت قريب".
وسبق لروني البالغ من العمر 38 عامًا تدريب دي سي يونايتد الأمريكي، وديربي كاونتي الإنجليزي، قبل أن يتولى تدريب برمنغهام سيتي.