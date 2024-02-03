واين روني يحلم بالتدريب في الدوري السعودي

يحرص واين روني على العمل في السعودية على غرار ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" أن روني يشعر برغبة شديدة في العودة إلى العمل، بعد إقالته من تدريب برمنغهام الشهر الماضي بعد 13 أسبوعًا فقط من تعيينه، بعدما حقق فوزين فقط في 15 مباراة.

وقال أحد المصادر للصحيفة: "الوقت الذي قضاه وأين روني في برمنغهام لم يمنعه من فكرة الإدارة، يعتقد أنه تعلم الكثير من المهارات، التي يعتقد أنها ستجعله في وضع جيد في المستقبل".

وأضاف: "يدرك روني أنه لا يزال أمامه الكثير ليثبته، لكنه يعتقد أن لديه ما يلزم ليكون مديرًا فنيًا، ويحب أن يحظى بفرصة إدارة فريق في السعودية".