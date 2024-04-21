منتخب الأردن يودع كأس آسيا تحت 23 عامًا بعد الخسارة برباعية أمام إندونيسيا

وفي المباراة التي جرت على ستاد عبدالله بن خليفة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة، فشل منتخب الأردن، الذي كان بحاجة إلى الفوز فقط للتأهل في الانتصار؛ ليودع البطولة من الدور الأول.

وتذيل منتخب الأردن المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، فيما تأهلت إندونيسيا إلى ربع النهائي برفقة المنتخب القطري متصدر المجموعة.

وتعادلت قطر أمام أستراليا مساء اليوم أيضًا.

كما تسببت خسارة المنتخب الأردني اليوم، في تبخر حلم التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، حيث تتأهل أول 3 منتخبات للبطولة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع ملحقًا ضد منتخب غينيا ممثل أفريقيا من أجل التأهل.