الترجي يتعادل سلبيا مع آسيك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
تعادل الترجي التونسي مع نظيره آسيك الإيفواري، سلبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في ملعب حمادي العقربي في رادس، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.
وشهدت المباراة إصابة الكونغولي أندريه بوكيا في الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني.
وتعرض الجناح الكونغولي لإصابة قوية على مستوى الكتف بعد التحام عنيف مع أحد مدافعي أسيك، فاستبدله المدرب ميغيل كاردوسو بزميله أسامة بو قرة في الدقيقة 53.
ولم يكشف الترجي بعد عن التشخيص المبدئي لإصابة أندريه بوكيا.
وسوف يطير الترجي إلى أبيدجان لخوض مباراة الإياب يوم 6 أبريل المقبل.