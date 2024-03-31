الترجي يتعادل سلبيا مع آسيك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتعرض الجناح الكونغولي لإصابة قوية على مستوى الكتف بعد التحام عنيف مع أحد مدافعي أسيك، فاستبدله المدرب ميغيل كاردوسو بزميله أسامة بو قرة في الدقيقة 53.

ولم يكشف الترجي بعد عن التشخيص المبدئي لإصابة أندريه بوكيا.

وسوف يطير الترجي إلى أبيدجان لخوض مباراة الإياب يوم 6 أبريل المقبل.