نجم فرنسي سابق يكشف شروط زيدان لتدريب أولمبيك مرسيليا

لا تزال وجهة المدرب الفرنسي ونجم ريال مدريد السابق زين الدين زيدان قيد الغموض حتى بعد ما يقارب 3 سنوات من ابتعاده عن التدريب منذ آخر تجربة على رأس الفريق الملكي في العام 2011.

وبحسب ما أوردته تقارير إخبارية فرنسية، ينتظر أن يكون موسم 2024 ـ 2025 موعدًا لاستئناف المدرب الذي قاد ريال مدريد للتتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية بين 2016 و2018، العمل على رأس أحد أندية الدوري الفرنسي الممتاز.

وقال روبير بيريس النجم الفرنسي السابق والصديق المقرب من زيدان إن الأخير قد يتولّى تدريب أولمبيك مرسيليا، في الموسم المقبل، باعتبار أن تلك المهمة كانت "وعدًا" من زيدان منذ كان لاعبًا، فضلاً عن كونها حلمًا لمشجعي النادي الفرنسي.

وفي تصريحات نقلتها مجلة "أونز مونديال" الفرنسية، قال روبير بيريس الذي جاور زيدان في تتويج فرنسا بكأس أمم أوروبا 2000: "زيزو سيكون مدربًا لأولمبيك مرسيليا، لكن هناك شروطًا محددة ينبغي توافرها، هذا المشروع يبدو مثيرًا للاهتمام، والأمر لا يتعلق بالمال، لكن زين الدين زيدان يرغب بأن يكون له مشروع واضح عند القدوم إلى ملعب فيلودروم."

وتابع بيريس الذي لعب لأولمبيك مرسيليا، بين عامي 1998 و2000: "قبل كل شيء، يشترط زيدان أن تقدم له إدارة النادي الرياضية لاعبين، يشعر معهم بشيء ويقول لهم: "حسنًا، يمكنني الفوز معكم".

وتحدثت تقارير إخبارية عن تولي زيدان تدريب يوفنتوس الإيطالي، فيما كشفت مصادر سعودية أن بعض أندية الدوري السعودي ترغب في التعاقد معه، لكن روبير بيريس أقرب أصدقاء النجم الجزائري الأصل، قال إن مسؤولي أولمبيك مرسيليا يرحبون بأن يكون زيدان هو المدرب المقبل للنادي وأن تلك التجربة ستكون تحديًا خاصًا لإعادة ناديهم إلى الواجهة محليًا وأوروبيًا."

ومنذ مغادرته ريال مدريد، في العام 2021، ابتعد زين الدين زيدان عن التدريب، بعد أن حقق مع الفريق الملكي 11 لقبًا كمدرب على فترتين الأولى بين 2016 و2018، والثانية بين 2019 و2021.

وقاد زيدان الفريق الملكي لإحراز لقب الدوري الإسباني في مناسبتين ودوري أبطال أوروبا في 3 مناسبات، وكأس العالم للأندية في مناسبتين، وكأس السوبر الأوروبية مرتين.