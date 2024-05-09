ثورة في غرفة ملابس مانشستر يونايتد ضد تين هاغ

ولكن صحيفة "ميل سبورت" خالفتها في هذا الشأن، حيث ذكرت أن لاعبي يونايتد يتوقعون إقالة تين هاغ بنهاية الموسم، وهو سيناريو أصبح أقرب بكثير بعد الهزيمة الساحقة 4-0 أمام كريستال بالاس، يوم الاثنين، ما يؤكد وجود ثورة في غرفة تغيير ملابس الفريق ضد المدرب.

وأوضحت الصحيفة، أن الملاك المشاركين الجدد، مترددون في اتخاذ قرار سريع، إذ من المرجح أن يظل تين هاغ مسؤولًا عن المباريات الثلاث المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي، لكن يبدو أنه من غير المحتمل بشكل متزايد أن يستمر بعد نهاية الموسم، وقد تحدث العديد من المطلعين على الأمور عن كيفية تسرب شعور عدم اليقين إلى غرفة الملابس، وهو ما يهز ثقة اللاعبين في المدرب".

وأشارت الصحيفة: "هزيمة يونايتد أمام كريستال بالاس زادت من الضغط على المدرب، رغم تأكيده أن اللاعبين يدعمونه، إلا أنه اتهمهم بارتكاب (أخطاء جسيمة، وعدم اتباع الخطة والإستراتيجية والقواعد التي وضعها)".