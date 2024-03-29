بقرار من كاسترو.. النصر السعودي يضع 8 لاعبين على باب الرحيل

كشفت تقارير إخبارية سعودية أن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر السعودي، حدد قائمة من 8 لاعبين سيتم عرضهم من قبل إدارة النصر للتفريط فيهم دفعة واحدة، عقب نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية إن إدارة النصر المؤقتة ستعمل قبل انتهاء الميركاتو الصيفي القادم على عرض 8 لاعبين للبيع، من بينهم لاعبون كان الفريق أعارهم إلى أندية الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي، وأبرزهم الثنائي الإيفواري سيكو فوفانا وجيسلان كونان، المعاران إلى الاتفاق والفيحاء.

وضمت قائمة لويس كاسترو للاعبين الذين سيكونون على أعتاب مغادرة النصر كلا من منصور الشمري وحمد المنصور وفهد الزبيدي وأمين بخاري وماجد قشيش وآسر هوساوي.

وودّع النصر منطقيا سباق المراهنة على لقب دوري روشن السعودي بعدما ابتعد 12 نقطة كاملة خلف المتصدر الهلال، قبل 10 جولات من نهاية السباق.

فضلا عن ذلك، خرج زملاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من منافسات دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي أمام نادي العين الإماراتي، فيما لا يزال يدافع عن لقبي السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستضيف النصر، السبت، نادي الطائي لحساب الجولة 25 من الدوري الممتاز.